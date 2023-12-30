Мнение: О блондинках у военных… Мы все умрём?

М-да. Оказывается, анекдоты про блондинок — не такие уж анекдоты. В том смысле, что есть такие «блондинки», которые по степени своей детской непосредственности переплюнут любую героиню анекдота. И это было бы смешно, когда бы не было так страшно.

Потому что именно таких блондинок предпочитают люди военные. Особенно — военачальники.

Что у нас, что…

…у соседей.

Внештатная советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк поимела свои пять минут славы хайпа со словами «Всё равно мы все умрем!», которые уже объявили неформальным девизом тотальной мобилизации по новому украинскому закону, внесённому в Раду, но ещё пока не принятому.

Понятно, что это вызвало скандал, хейт и увольнение виновницы торжества. Причём, по «советской» традиции Валерий Залужный отправил свою советницу в окопы отставку задним числом, а сама она стала лить крокодиловы слёзы о «чудовищной ошибке», жаловаться на хейт и публично каяться.

Впрочем, это дело украинцев, что дальше делать с этой блондинкой.

Тут в другом вопрос. Бывший глава МО РФ Анатолий Сердюков предпочитал и продвигал блондинок, на чём и погорел. Нынешний глава МО РФ Сергей Шойгу тоже предпочитает и продвигает блондинок — интересующиеся могут посмотреть, кто такая Россияна Марковская, спешно перекрасившаяся в шатенку после одного давнего скандала. Валерий Залужный… тоже предпочитает блондинок, не обременённых печатью интеллекта.

Почему вкусы военачальников на постсоветском пространстве так похожи?

И не опасно ли это?

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