Кокеткор, накладные ногти и квадратные формы: главные тенденции в маникюре на 2024 год

Наступающий 2024 год принесет нам много интересных идей в маникюре. В моде будут как чистые и простые дизайны, так и экстравагантные тенденции нейл-арта. Вы всегда сможете выбрать вариант оформления ногтей, соответствующий вашему вкусу и стилю. Мы познакомим вас с главными тенденциями в маникюре на 2024 год.

Блестящие хромированные ногти

Блестящие хромированные ногти были трендом начала нулевых. В 2024 году они снова вернутся в моду. В них органично сочетаются футуристические идеи и тенденции в стиле ретро.

Хромированные ногти могут иметь разные оттенки – от традиционных серебристых и золотистых до ярко-розовых и фиолетовых. Для их создания вам понадобится лак металлик и глянцевое топовое покрытие.

Кокеткор

Маникюр в стиле кокеткор будет очень популярен в 2024 году. Как видно из названия, он предусматривает создание кокетливых образов. Такой нейл-арт включает в себя нежные цвета, банты, стразы, блестящие детали и другие подчеркнуто женственные элементы.

В качестве фона вы можете выбрать нежно-розовый или телесный лак. Украсьте ногти очаровательным и забавным декором белых или серебристых оттенков.

Животный принт

Использование животного принта – простой способ украсить ногти. Вы можете выбрать рисунок “под леопарда” или “полоски зебры”. Этот тренд позволит вам проявить творческий подход и выразить индивидуальность. Вы можете создать анималистичный рисунок как в нейтральных, так и в ярких тонах.

Эффект блеска для губ

Ногти с эффектом блеска для губ станут модным трендом 2024 года. Они отличаются нежными оттенками и глянцевым сиянием.

Этот маникюр прост в создании. Нанесите на ногти лак светлых розовых оттенков и дайте ему высохнуть. Затем покройте ногтевые пластины топом с сильным глянцевым блеском.

Этот маникюр красив сам по себе и не нуждается в дополнительных деталях. Он подходит для ногтей любой длины.

Красный

Красный маникюр неподвластен времени и выходит за рамки трендов. Однако периодически он становится особенно модным. В 2024 году этот цвет ногтей окажется на пике популярности.

Вы можете выбирать разные оттенки красного – от вишневого до бордового. Этот маникюр сочетается с любыми нарядами и подходит для разных случаев.

Разноцветный “детский” френч

Разноцветный френч придет на смену традиционному французскому маникюру с белыми кончиками. Он будет особенно популярен весной и летом 2024 года. Но вы можете попробовать примерить этот образ зимой.

Эта разновидность френча отличается короткой длиной ногтей. На кончике создается очень тонкая полоска цветного лака.

Для каждого пальца следует выбирать свой цвет кончика. При этом лучше отдавать предпочтение нежным пастельным оттенкам.

Синий френч

Синие и голубые тона будут часто использоваться в маникюре 2024 года. Они будут особенно популярны зимой и в начале весны. Вы можете использовать их для оформления кончиков френча.

Маникюр будет еще более эффектным, если вы создадите эффект градиента. Для этого вам нужно использовать более насыщенный лак для каждого ногтя – от мизинца до большого.

С эффектом ауры

Маникюр с эффектом ауры отличается плавным переходом от насыщенных оттенков в центре ногтя до более светлых по краям. Он будет в тренде в 2024 году. Вы можете создать его в разных оттенках.

Если вам нравится более сдержанный образ, то используйте для этого маникюра разные оттенки одного и того же цвета. Если же вы хотите получить более красочный нейл-арт, то скомбинируйте несколько разных тонов. Желательно использовать цвета радужного спектра.

С фарфоровым узором

“Фарфоровые” ногти отличаются тонким синим узором. Такой рисунок можно увидеть на старинных изделиях из фарфора. Этот дизайн придает маникюру винтажный вид.

“Фарфоровые” принты выглядят привлекательно и элегантно. Вы можете сочетать этот дизайн с однотонным синим маникюром.

Зеленые тона

Зеленые ногти займут центральное место в маникюрной моде 2024 года. Этот цвет вдохновлен природой. Популярны будут любые его оттенки – от оливкового до изумрудного. Зеленые тона освежат ваш облик и придадут ему больше яркости.

Накладные ногти

В 2024 году в моду вернутся накладные ногти. Это простой способ придать рукам эстетичный вид и получить красивый маникюр. Особенно актуальными станут прозрачные накладные ногти, которые можно украсить принтами и разнообразным декором.

Квадратные формы

В 2024 году будут в тренде квадратные формы ногтей. Они подходят большинству людей и гармонично сочетаются с разными видами маникюра. Вы можете придать ногтевым пластинам как форму небольшого квадрата, так и вид вытянутого прямоугольника.