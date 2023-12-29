«Мокрые» волосы, гламурные волны и «штопор»: самые крутые идеи прически в стиле диско на новогоднюю вечеринку

Впереди новогодние праздники, вечеринки и корпоративы. Порадуйте себя стильной и модной прической, которая превратит любую девушку в диско-диву. Не бойтесь примерить на себя смелый образ, ведь именно на новогодней вечеринке можно выглядеть безумно феерично, попробовать на себе самые смелые и непредсказуемые идеи.

Ретро-прическа с гламурными волнами

Такая ретро-прическа с гламурными волнами создает образ девушки 20-х годов. Сделать ее очень просто. Нужно отделить от общей массы волос челку и боковые пряди, а остальные волосы собрать сзади в низкий тугой пучок. Затем нужно разделить челку, немного смочить ее и нанести гель для волос. Пальцами создать волнообразный рисунок. Волны могут получиться не с первого раза, но они не обязательно должны быть идеальными. После этого дать волосам хорошо высохнуть и закрепиться.

Легкая вьющаяся стрижка

Прическа представляет собой короткую стрижку с вьющимися волосами. Такие локоны получаются натуральными, мягкими и лохматыми. Украшает прическу многослойная челка с эффектом “перышек”. Они подчеркивают глаза и красиво ложатся слоями. Укладывать прическу лучше с бальзамом или пенкой.

Прическа Фары Фосетт с перьями

Это очень яркий и необычный образ, который заставит перенестись в прошлое. Такая прическа отлично подойдет для волнистых волос средней длины.

Сделать ее не сложно. Сначала нужно высушить волосы феном. Для создания объема можно использовать мусс: нанести его кисточкой на каждую прядь. После того, как волосы подсохнут, нужно завить их с помощью утюжка или горячих бигудей. После нужно расчесать локоны щеткой и распылить сверху лак, чтобы прическа держалась долго.

“Мокрые волосы” и легкие волны

Создайте эффект мокрых волос с помощью специальных средств. Такой образ в стиле диско отлично подойдет и на вечеринку, и просто на прогулку. Прическа отлично смотрится на тонких длинных волосах, а чтобы она смотрелась более эффектно, придайте ей немного объема с помощью легкой волны.

Длинные волны и разделенная по бокам челка

Винтажные длинные волнистые волосы и разделенная по бокам челка отлично подойдут для свидания или праздничного вечера. Длинная челка, уложенная волнами вокруг лица, создаст идеальный ретро-образ. Попробуйте завить волосы “от лица”, уложите их ровными прядями, чтобы придать современный вид. Такая прическа подойдет к любой форме лица и разнообразит длинные волосы.

Кудри и растрепанные локоны

Кудри и растрепанные локоны отлично подойдут для дискотеки. Для девушек, у которых от природы вьющиеся волосы – это просто спасение, ведь кудряшки не нужно выпрямлять, а нужно просто собрать в пучки на голове.

Для девушки с прямыми волосами эта прическа тоже подойдет – нужно просто завить волосы плойкой, разделив их на пряди. После этого нужно собрать кудряшки на макушке в непринужденный пучок, закрепить заколками и лаком.

Крупные волны и завитая челка

Крупные волны на длинных волосах и завитая челка создадут модный ретро-гламурный образ. Такие кудри можно сделать щипцами и закрепить лаком сильной фиксации.

Объемные локоны и пробор сбоку

С помощью утюжка или плойки создайте объемные локоны и сделайте глубокий пробор сбоку для создания гламурного голливудского образа. Волосы при этом можно чуть собрать заколками или полностью распустить. Сверху прическа должна быть гладкая и блестящая, поэтому от макушки волосы нужно расчесать, заколоть заколками и закрепить всю прическу лаком.

Объемный боб с зачесом на бок и длинной челкой

Такая прическа идеально подойдет для тонких волос, она отлично выделит скулы и придаст подтянутый вид. Для придания прическе объема нужно использовать мусс.

Светлые волны

Попробуйте объемную прическу из светлых крупных волн. Разделите волосы на средние пряди, с помощью утюжка сделайте крупные волны, хорошо зафиксируйте их лаком, а затем расчешите расческой с редкими зубьями, чтобы придать прическе объемный и немного взъерошенный вид.

Волнистая прическа в стиле диско

Крупные волны с четким обрамлением лица создают интересный праздничный образ. Такая прическа подходит для длинных волос средней или грубой текстуры с естественной волнистостью или объемом.

Для укладки завейте волосы “от лица” крупными бигудями или щипцами. После того, как локоны остынут, нужно немного расчесать их руками и закрепить лаком.

Крупные волны и объемные булочки

Такая прическа идеально подойдет для дискотеки: длинные волосы с легкими волнами и две объемные булочки на макушке.

Круглая прическа с афро-кудрями

Такая стрижка подойдет для вьющихся волос с мелкими или средними кудряшками. Останется найти хорошего специалиста, чтобы сделать идеальную стрижку и научиться их укладывать.

Боб с кудрями и пробором посередине

Такая прическа идеально подходит для праздничной вечеринки.

Нужно сделать пробор посередине, затем разделить волосы на пряди и завить их щипцами. Каждый локон накручивать “от лица”, подольше держа их щипцами, чтобы локону получились сильно завитыми. Когда кудряшки остынут, их нужно расчесать пальцами и нанести лак для волос.

Улей в стиле 60-х годов

Эта стрижка идеально подойдет для густых коротких волос, где волосы на затылке будут короткие, а передняя часть будет чуть длиннее и направлена назад.

Таким образом, на любые волосы можно подобрать прическу. Главное – не бояться экспериментов, и на новогодней вечеринке вы обязательно будете выглядеть модно и эффектно.