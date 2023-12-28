 

Исследователи: игры про Супер Марио помогают бороться с депрессией

28.12.2023, 21:18, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного немецкими учеными в Department of Psychiatry and Psychotherapy University of Bonn, компьютерная игра Super Mario Odyssey способствует снижению симптомов депрессии почти в два раза.

В ходе эксперимента, в котором было задействовано 46 человек, отличающихся клинической депрессией, первая группа играла в «Марио» в течение шести недель, вторая использовала программу когнитивной тренировки CogPack, а третья получала стандартное лечение. Было установлено, что психическое состояние тех, кто играл в известную многим с детства игру, оказалось на 50% лучше по сравнению с теми, кто тренировался с CogPack, в то время как в группе, проходившей классический курс лечения, сколь-либо позитивные результаты вообще не были зафиксированы.

Ученые отмечают, что игры про Супер Марио способствуют развитию логического мышления, активизируют когнитивные функции и улучшают эмоциональное состояние пациента в целом.   


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