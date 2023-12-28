Honor X50 GT с камерой 108 МП представят 4 января

Согласно информации издания GSMArena, 4 января 2024 года в Китае состоится официальный анонс флагманского смартфона Honor в серии X50 под названием Honor X50 GT. Этот смартфон, который сильно напоминает своего предшественника Honor X50, будет предложен в двух новых дизайнерских вариантах: полностью черном и белом с золотой полосой, что придает ему сходство с гоночными автомобилями.

Одной из ключевых особенностей Honor X50 GT будет его основная камера, оснащенная сенсором размером 1/1,67 дюйма и разрешением 108 МП, а также объективом с диафрагмой f/1,75. Скорее всего, в этой камере будет использован популярный модуль Samsung HM6, который уже можно было увидеть во многих смартфонах среднего класса, включая стандартный Honor X50 и Honor X9b.

По словам Харрисона Чжана, директора по маркетингу Honor, новый Honor X50 GT подчеркнет стремление серии GT к выдающейся производительности. Этот смартфон также обещает улучшенное рассеивание тепла, более отзывчивый экран и другие улучшения, которые редко встречаются в линейке X среднего класса.