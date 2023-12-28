Мнение: Кто кормит Украину?

«Политически озабоченная» часть российского общества обескуражена итогами украинских выборов. В частности, многие никак не могут взять в толк: как же так получилось, что промышленно-развитый Восток Украины, обеспечивающий значительную часть поступлений в государственный бюджет, проиграл каким-то «западенцам», которых в последнее время модно представлять как бездельников и голодранцев, живущих исключительно на подачки ЦРУ и прочей «мировой закулисы»?

Но, однако, стоит задуматься: а КОГО, собственно, «кормит» та самая Восточная Украина? Вопрос на самом деле ключевой; наверно, ответив на него, мы сможем понять и суть украинских выборов в целом.

В качестве пищи для размышлений хочу предложить вам собственные наблюдения. Так получилось, что пару лет назад мне довелось провести довольно длительное время на Украине – и как раз в Донбассе. В качестве журналиста, помогающего одному из кандидатов в Верховную Раду. Два месяца встреч, общения с людьми…

Меня тогда поразил странный «элемент абсурдизма» в мировоззрении, с которым, как оказалось, мирно сосуществовали многие встреченные мной жители Донбасса . Я натыкался на него в разговорах “за жизнь” с самыми разными местными жителями – будь то журналисты, предприниматели и даже домохозяйки. Город шахтерский, а я человек любопытный. Спрашиваю о шахтах:

– А что, ребята, шахты-то у вас прибыль приносят?

(смотрят как на идиота)

– Да ты что? Они ж у нас все убыточные!

– Как? Неужели все?

– А то ж! Все, все убыточные! Шахтер в забое 70 баксов в месяц получает – мыслимое дело? А потому что убыточные они.

– А! – говорю я. – А на что ж ваши шахты живут?

– Да им всем дотации из Киева выделяют. Из бюджета.

(дальше следовали, как правило, жалобы на то, что дотации маловаты, выделяются не с должной регулярностью и т.д.)

Разговариваем дальше. Как правило, разговор неминуемо выезжает на то, что Донбасс “кормит Украину”.

– Да мы – говорят мне – на 25% бюджет Украины пополняем! Мы – самая прибыльная часть экономики Украины! Задолбал уже этот Киев! (на эту тему в Донбассе говорили много и с удовольствием)

– Простите, – спрашиваю я, когда мне удавалось вставить слово, – вы – это кто?

– Как кто?! Мы, шахтеры!!

– Вы?? Шахтеры?? Так у вас что, шахты прибыльные?!

– Говорят же тебе, дурила – они ВСЕ убыточные!

– Гм… Что, все на дотациях?

– Мы ж тебе говорили уже! Из Киева дотируют!

– А что – вы их прибыльными сделать не можете?

– Вот чудак-человек! Да НЕВОЗМОЖНО это. Понимаешь?! В ПРИНЦИПЕ невозможно!

– А… А почему?

– Да потому! Уж мы здесь живем – знаем!

– А-а… Но вы Киев кормите?

– А то! Да не Киев – всю Украину кормим! Ты экономические отчеты почитай! Видал – на, читай! (некоторые и вправду давали отчеты) 25% всего бюджета перечисляем!

И т.д.

Самое интересное, что сами мои собеседники – в общем-то умные, прекрасные люди – В УПОР не замечали противоречия в собственных высказываниях. Их «картина мира» почему-то казалась им абсолютно непротиворечивой. Да, шахты убыточные – а они и не могут быть прибыльными; да, шахты все на дотациях из бюджета Украины; но ЗАТО мы кормим эту самую Украину – потому что Донбасс перечисляет всей Украине огромные суммы, это каждому школьнику известно.

Можно было бы отнестись к этому как к аберрации массового сознания, подивиться странному артефакту – да и забыть о нем. А можно и поразмыслить…

Ведь все изложенное – действительно факты. Шахты Донбасса практически все дотируются из госбюджета Украины, а сам Донбасс дает львиную долю в этот самый бюджет. Как же такое может быть?

Ответ прост – кроме шахт, есть еще мощнейшая металлургия. Есть «Азовсталь» и прочие гиганты еще советской экономики, которые успешно «вступили в рынок» и продают свою сталь и изделия из нее не только в Европу, но в США. Они-то, очевидно, и платят эти самые налоги, которыми так гордятся местные жители…

Но задумаемся – а за счет чего, собственно, эти металлургические предприятия так успешны? Да уж не в последнюю очередь – за счет дешевого и качественного угля, который дают шахты Донбасса. А почему уголь так дешев? – продолжим мы свои неуместные расспросы

Да потому что шахты дотируются из госбюджета! Вот он, перед нами, во всей красе, круговорот налогов в украинской экономике: шахты поставляют уголь меткомбинатам по заведомо НИЗКИМ ценам, сами безнадежно сидя на дотациях; дотации дает украинский бюджет; сам бюджет пополняется в значительной мере за счет налогов с металлургических предприятий, которые все при этом ЧАСТНЫЕ.

Сформулируем еще проще и понятней: владельцы украинской металлургии покупают себе уголь из своих же налогов, используя украинский бюджет в качестве бессловесного посредника. Идеальная схема, которой, думаю, позавидовал бы и Абрамович!

Мы видим, что на Украине «волею судеб» возник страннейший феномен: металлургические предприятия, которые налогов практически не платят. И за счет этого (а также, безусловно, за счет нищенского существования большинства шахтеров) отменно процветающие и ПРИНОСЯЩИЕ БАСНОСЛОВНУЮ ПРИБЫЛЬ своим хозяевам.

Эта прибыль исчисляется миллиардами долларов.

И вся она зависит от благорасположения Киева.

Странный вопрос: нужен ли металлургическим магнатам Украины «чужой» Президент Ющенко? (2004)

Написал этот пост ровно 19 лет назад, по своему личному опыту общения с шахтерами, так как в тот 2004 год мне довелось несколько месяцев поработать в Донбассе на местных выборах и плотно пообщаться с самыми разными представителями “донбасян” (их тогда на Украине еще никто и не думал называть “колорадами”). Любопытно соотнести ту информацию с тем, что в итоге мы имеем.