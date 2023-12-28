 

Скандалы: Ивана Малич остепенила «Холопа»

28.12.2023, 16:55, Разное
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Милош Бикович тайно женился на 26-летней юристке из Черногории

35-летний российский и сербский актер Милош Бикович распрощался со статусом холостяка. Стало известно, что артист узаконил отношения со своей 26-летней избранницей Иваной Малич. Громких заявлений о бракосочетании молодые не делали, свадьба была тайной. Также известно, что молодожены в скором времени станут родителями.

Милош Бикович и Ивана Малич встречаются уже несколько лет. Впервые влюбленные появились вместе на публике в 2022-м году. Впрочем, парочка предпочитает не комментировать личную жизнь — в соцсетях супруги ограничиваются лишь совместными фотографиями. О избраннице Биковича известно не много. Красотке 26 лет, она родом из Черногории, по профессии юрист.

Милош Бикович является одним из наиболее узнаваемых молодых актеров России. На его счету роли в целом ряде топовых проектов — «Духless», «Холоп», «Отель «Белград», «За гранью реальности» и многих других. Всего в фильмографии звезды более 30 работ.

Совместные фото супругов — в нашем репортаже.

Источник: кадры из фильмов, соцсети.

Милош Бикович и его супрга Ивана Малич.
Фото: соцсети

Звезды сыграли тайную свадьбу.
Фото: соцсети

О романе Милоша и Иваны стало известно в 2022 году. Влюбленные не афишируют свою личную жизнь.
Фото: соцсети

Милош Бикович, Ивана Малич.
Фото: соцсети

Милош Бикович, Ивана Малич.
Фото: соцсети

Милош Бикович, Ивана Малич.
Фото: соцсети

В семье Милоша скоро будет пополнение.
Фото: соцсети

Ивана Малич родом из Черногории. Девушке 26 лет, по профессии юрист.
Фото: соцсети

Милош Бикович.
Фото: соцсети

Милош Бикович.
Фото: соцсети

Милош Бикович в фильме «ДУХLESS». Кадр из картины

Кадр из фильма «За гранью реальности»

Бикович в картине «Холоп»

Оригинал материала: “Московский комсомолец”


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