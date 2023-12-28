Скандалы: Ивана Малич остепенила «Холопа»

Милош Бикович тайно женился на 26-летней юристке из Черногории

35-летний российский и сербский актер Милош Бикович распрощался со статусом холостяка. Стало известно, что артист узаконил отношения со своей 26-летней избранницей Иваной Малич. Громких заявлений о бракосочетании молодые не делали, свадьба была тайной. Также известно, что молодожены в скором времени станут родителями.

Милош Бикович и Ивана Малич встречаются уже несколько лет. Впервые влюбленные появились вместе на публике в 2022-м году. Впрочем, парочка предпочитает не комментировать личную жизнь — в соцсетях супруги ограничиваются лишь совместными фотографиями. О избраннице Биковича известно не много. Красотке 26 лет, она родом из Черногории, по профессии юрист.

Милош Бикович является одним из наиболее узнаваемых молодых актеров России. На его счету роли в целом ряде топовых проектов — «Духless», «Холоп», «Отель «Белград», «За гранью реальности» и многих других. Всего в фильмографии звезды более 30 работ.

Совместные фото супругов — в нашем репортаже.

Источник: кадры из фильмов, соцсети.

Оригинал материала: “Московский комсомолец”