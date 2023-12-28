Обозначен продукт, снижающий риск развития рака

Как сообщает научное издание Critical Reviews in Food Science and Nutrition, включение в суточный рацион 400 граммов моркови способствует снижению степени риска развития онкологических заболеваний на 20%, что показали результаты метаанализа, проведенного британскими учеными, представляющими Университет Ньюкасла.

Было установлено, что употребление даже одной порции моркови в неделю снижает риск рака на 4%, причем позитивное воздействие на организм не зависит от географического региона и от типа рака.

Стоит отметить, что морковь содержит большое количество альфа-каротина, а именно этот элемент обладает антираковыми свойствами, в связи с чем повышение степени его содержания в плазме снижает риск развития онкологии.