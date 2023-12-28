 

Названа причина замедления российской экономики

28.12.2023, 16:00, Разное
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В конце текущего года статистика макроэкономических показателей убедительно демонстрирует умеренное замедление экономического роста. Рост ВВП снизился до 4,4% годового уровня, в сравнении с показателем в 5,1% в октябре. Это замедление можно объяснить несколькими факторами, включая действия Центрального банка по стабилизации экономики, дефицит кадров, а также увеличение себестоимости и сокращение импортных поставок.

Пока что нет явных признаков возврата к рекордным темпам экономического роста в ближайшее время. Различные предлагаемые методы решения структурных проблем в некоторых случаях противоречат друг другу. Позитивное настроение предприятий промышленного сектора, которое наблюдалось на протяжении 2023 года, также немного ослабло.

Согласно оценке Министерства экономического развития, в ноябре 2023 года ВВП РФ увеличился на 4,4% по сравнению с предыдущим годом (в октябре этот показатель составлял 5,1%, а в сентябре – 5,6%). По сравнению с уровнем двухлетней давности, рост составил 2,1% (по сравнению с 1,8% и 1,5% в октябре и сентябре соответственно). Если не учитывать сезонные изменения, то рост экономики в ноябре составил 0,04%. В целом за 11 месяцев текущего года ВВП вырос на 3,3% по сравнению с прошлым годом, и на 1,2% по сравнению с два года назад.

Итак, в этом году экономический рост превысил ожидания экспертов, но с учетом ослабления рубля, действий Центрального банка по стабилизации экономики и ограничений на рынке труда, в конце года наблюдается резкое замедление роста ВВП.

Данные Росстата также подтверждают замедление годовых темпов роста промышленного производства до 4,3% в ноябре, в сравнении с 5,3% в октябре 2023 года. За январь-ноябрь 2023 года объем производства увеличился на 3,6%, что соответствует прогнозам Министерства экономического развития на годовом уровне. Внутригодовая динамика производства показывает стабильность с мая, с незначительными колебаниями около нулевой динамики. В ноябре, по сравнению с октябрем, произошел небольшой рост в промышленности на 0,2% после снижения на 0,4% в октябре по сравнению с сентябрем.

Основным двигателем роста остается обрабатывающая промышленность, которая увеличилась на 8,1% в ноябре по сравнению с предыдущим годом, после 9,5% в октябре. Рост в ноябре остается стабильным даже при учете сезонных факторов и находится на уровне октября (0,1%). Этот рост в обработке обусловлен в основном тремя отраслями: машиностроением (прирост 4,6 пункта по сравнению с октябрем, и 0,1 пункта по сравнению с октябрем), химией (прирост 1,4 пункта после 1,6 пункта) и металлургией (прирост 1,2 пункта после 2 пунктов) – их рост связан с обеспечением потребностей военной операции.

Сектор добычи продемонстрировал ускоренное снижение в ноябре до 0,4%, сравнивая с 0,1% в октябре, причем это связано с сокращением добычи угля и руды. Энергетический сектор также показал снижение на 0,5% по годовому уровню из-за уменьшения производства пара и тепла при увеличении генерации электроэнергии. Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загр


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