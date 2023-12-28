Металлизированный френч – лучший вариант новогоднего маникюра: идеи, актуальные для любой женщины

Французский маникюр – идеальный и беспроигрышный вариант для любого случая, начиная от деловых мероприятий, заканчивая вечеринками. Но если в праздники вы хотите сиять, выполните традиционный дизайн при помощи металлизированного лака. Это просто идеальный вариант для встречи Нового года.

Классический вариант

Используйте поверх белого лака порошковую хромированную втирку, и ваш традиционный французский маникюр станет по-настоящему завораживающим. Универсальный серебристый оттенок будет хорошо смотреться с любой одеждой, независимо от того, какую цветовую гамму вы предпочитаете

Розовый металлик

В 2023 году розовый цвет стар одним из самых модных. Тренд “Барбикор” завоевал весь мир и продолжает его покорять. Розовый цвет не считается зимним, но если он будет представлен в металлизированном формате. Это идеальное дополнение к нежным женственным образам, а также классическим монохромным нарядам.

Зеленый изогнутый френч

Если вам наскучил классический френч, поэкспериментируйте с нестандартными контурами. Например, в праздничную атмосферу хорошо впишутся нежные изогнутые волны. Украсьте кончики комбинацией полупрозрачного изумрудного лака и акцентами, выполненными зеленым металлизированным покрытием.

Праздничный минимализм

Если вам нравится минималистский стиль, вы можете воплотить эту тенденцию в жизнь с помощью такого микрофранцузского дизайна коротких ногтей. Используйте светлый серебристый лак для того, чтобы аккуратно подчеркнуть кончики и нарисовать лунки у основания ногтей.

Оранжевый металлик

Персиковая цветовая гамма традиционно ассоциируется с летом. Но любой цвет, приобретающий металлизированный оттенок, автоматически становится зимним, включая солнечно-оранжевый. Покройте ноги голографическим перламутровым лаком, чтобы придать им еще больше сияния.

Перевернутый френч

Если вы ищете шикарный и элегантный вариант французского нейл-арта, обратите внимание на перевернутый дизайн. Вместо того чтобы прокрашивать кончик, подчеркните основание ногтя тоненькой полоской роскошного золотого лака. Таким образом ноготки приобретут сдержанный, но в то же время очень элегантный и стильный вид.

Металлизированный градиент

Градиент – это всегда удачный вариант, если вы хотите оформить свои ногти просто, но в то же время очень изысканно и эффектно. Плавный переход цветов от темного к светлому, смотрится очень нежно и женственно. Если хотите сделать металлизированный градиент, используйте два оттенка хромированного порошка, когда будете делать втирку. Если ногти длинные, между светлым и темным добавьте промежуточный оттенок для более реалистичного эффекта. Также для градиента можно использовать разные цвета. Например, голубой и фиолетовый, желтый и зеленый и так далее.

Овальный золотой френч

Классический французский маникюр предполагает выделение кончиков. Но никто не мешает вам проявить творческую инициативу и сделать его овальным, продлив линию края вплоть до самого основания ногтя. Используйте для этого праздничный золотой лак.