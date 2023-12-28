 

Самолету МС-21 разрешили перевозить 211 пассажиров

28.12.2023, 14:50, Разное
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Самолет МС-21 теперь может перевозить максимальное количество пассажиров – 211 человек, после одобрения, выданного Росавиацией. Эту информацию рассказали представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), включая специалистов ПАО “Яковлев”, входящего в структуру ОАК Ростеха.

Для получения этого одобрения, специалисты провели наземные испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа на борту МС-21. Эти испытания подтвердили соответствие самолета нормам авиационной безопасности и работоспособность аварийно-спасательного оборудования. Важно отметить, что испытания проводились на самолете с максимальной плотностью компоновки пассажирского салона, и 211 пассажиров, а также члены экипажа (три члена летного экипажа и пять бортпроводников), успешно эвакуировались.

Заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации, генеральный директор ПАО “Яковлев” Андрей Богинский подчеркнул, что аварийная эвакуация была выполнена впечатляюще быстро, за 81,7 секунды, что быстрее, чем требуют нормы авиационной безопасности (90 секунд).

Авиационный регистр РФ утвердил отчет по результатам испытаний, и одобрение главного изменения к сертификату типа, выданное Росавиацией, позволит в будущем поставлять авиакомпаниям самолеты МС-21 в разных вариантах компоновки, включая самый вместительный.


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