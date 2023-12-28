Как выбирать средства для ухода за жирной возрастной кожей: советы для дам старше 50

С течением времени кожа стареет и нуждается в специальном уходе. Ей требуются омолаживающие средства, которые предотвращают или замедляют возрастные изменения. Многие женщины затрудняются в выборе антивозрастных продуктов для жирного зрелого эпидермиса. В таких случаях противопоказаны как пересушивающие средства, так и косметика, активирующая работу сальных желез. Мы приведем советы для дам за 50 по выбору уходовых продуктов для жирной возрастной кожи.

Определите тип кожи

Перед выбором антивозрастных средств необходимо определить свой тип кожи. Это поможет вам подобрать оптимальный продукт. Нормальная кожа отличается мягкостью и гладкостью. Если она иногда бывает стянутой и шелушащейся, то это говорит о сухости эпидермиса.

Жирная кожа склонна к сальности и появлению акне. На ней можно увидеть расширенные поры и черные точки.

Возрастная кожа реагирует на неблагоприятные факторы иначе, чем молодая. Она более восприимчива к воздействию бактерий и дефициту витаминов.

Жирный тип эпидермиса считается проблемным, однако он имеет свои преимущества. Такая кожа стареет медленнее, чем сухая и нормальная. В ней вырабатывается достаточное количество кожного сала, что позволяет сохранять эластичность.

На возрастном жирном эпидермисе образуется меньше морщин. Но он склонен к обвисанию и гиперпигментации.

Базовый уход

Базовый уход за жирной возрастной кожей включает в себя следующие этапы:

очищение мылом, молочком, пенкой или гелем; нанесение мицеллярной воды; применение активной антивозрастной сыворотки; использование увлажняющих кремов для лица и кожи около глаз.

Также 1 – 2 раза в неделю следует проводить отшелушивающие процедуры, чтобы освежить кожу. Что касается питательных масок, то их можно использовать по желанию.

Очищение

Возрастная жирная кожа отличается повышенной чувствительностью и легко воспаляется. Поэтому ее необходимо хорошо очищать. Это нужно делать перед нанесением любых уходовых продуктов.

Вы можете использовать для очищения мыло, молочко, пенку или гель. Эти средства не должны содержать большого количества поверхностно-активных веществ.

После этого следует нанести на лицо мицеллярную воду. Выбирайте продукт с вяжущим эффектом, он помогает не только очистить, но и сузить поры. После применения этого средства необходимо хорошо умыться, чтобы избежать раздражения эпидермиса.

Отшелушивание

Отшелушивание необходимо для возрастной кожи. Отдавайте предпочтение скрабам с фруктовыми кислотами. Они не только удаляют старые кожные клетки, но также увлажняют эпидермис и борются с морщинами, воспалением и пигментными пятнами.

Салициловая кислота

Некоторые очищающие и отшелушивающие продукты содержат салициловую кислоту. Этот ингредиент удаляет омертвевшие частицы эпидермиса и хорошо прочищает поры.

Но эти средства нельзя использовать постоянно. Их применяют только при активной угревой сыпи. Если в данный момент ваша кожа здорова, то салициловую кислоту использовать не следует.

Увлажнение

Жирная зрелая кожа нуждается в увлажнении. Поэтому ежедневно утром необходимо использовать антивозрастную сыворотку. Также дважды в день следует наносить увлажняющие кремы. Они должны обладать антивозрастным эффектом, иметь легкую текстуру и не закупоривать поры. Эти средства используют утром и вечером.

Обратите внимание на состав увлажняющих кремов и сывороток. Далее мы расскажем о наиболее полезных ингредиентах этих средств.

Гиалуроновая кислота

Увлажняющие средства с гиалуроновой кислотой идеально подходит для жирного возрастного эпидермиса. Этот полисахарид наполняет кожу влагой, но не стимулирует выработку сального секрета.

Ретинол

Включите в свой уход увлажняющие средства с ретинолом. Этот ингредиент обладает мощным омолаживающим эффектом и при этом регулирует образование кожного сала.

Витамины и растительные экстракты

Выбирайте сыворотки с витаминами A, C и E, а также ниацинамидом и ресвератолом. Они улучшают тонус кожи. Также полезны средства с экстрактами виноградных косточек, зеленого чая и граната. Они предотвращают возрастные изменения кожи.

Плацентарные экстракты

Увлажняющие продукты с плацентарными экстрактами богаты пептидами и аминокислотами. Эти ингредиенты улучшают белковый обмен в коже.

Гамамелис

Гамамелис – это экстракт растения, который входит в состав некоторых водов увлажняющих продуктов. Он контролирует выделение кожного сала. Этот ингредиент обладает вяжущими свойствами, но более бережно действует на кожу, чем тонеры со спиртом.

Церамиды и натуральный увлажняющий фактор

Введите в свой уход средства с церамидами и комплексом аминокислот, который называется натуральным увлажняющим фактором. Эти ингредиенты надолго наполняют кожу влагой.

Не стоит опасаться мощного увлажнения кожи. Помните, что дефицит влаги заставляет сальные железы работать более активно.

Нужны ли матирующие средства

Некоторые женщины 50+ наносят матирующие средства, чтобы устранить жирный блеск кожи. Однако такими уходовыми продуктами не стоит увлекаться. Они содержат абсорбенты, которые впитывают кожное сало. Это устраняет блеск лишь на время, но при этом пересушивает кожу.

Если у вас постоянно блестит лицо, то лучше использовать не матирующую, а себорегулирующую косметику. Она нормализует выработку кожного сала. Также вам подойдут антивозрастные средства с пробиотиками. Они борются со старением кожи и устраняют чрезмерную сальность.

Средства с цинком

Многие женщины с жирной кожей используют кремы и мази на основе цинка. Они уменьшают активность сальных желез и борются с угрями. Однако с такими средствами нужно проявлять большую осторожность.

Кремы и мази с цинком применяют только для лечения воспаления и прыщей. Их нельзя использовать на постоянной основе в качестве уходового средства, так как они пересушивают эпидермис и ускоряют возрастные изменения.

Профессиональная косметика

Некоторые специалисты рекомендуют пользоваться профессиональной косметикой. Она создается не для определенного типа кожи, а для борьбы с конкретной проблемой, например, морщинами, обвисанием или пигментными пятнами. Перед выбором таких продуктов следует проконсультироваться с косметологом.

Обратите внимание на рацион

Женщинам за 50 с жирным типом кожи необходимо обратить внимание на свой рацион. Необходимо исключить из меню фастфуд, сладости и продукты с насыщенными жирами. Они способствуют образованию акне, а также ускоряют старение кожи.