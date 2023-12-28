 

Мнение: О панике и бардаке на самом верху… Пушной зверёк пришёл?

28.12.2023, 7:25, Разное
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Не знаю, предусматривалось ли это первоначальным или хоть каким-нибудь «хитрым планом»…

Надеюсь, всё же нет.

Наверное, невозможно быть настолько изощрённым, настолько точным и настолько коварным планировщиком, чтобы на два года вперёд предусмотреть и такой поворот событий. Такой бардак «наверху», если уж называть вещи своими именами.

А наверху — именно он, родимый. Хорошо знакомый. И как раз тогда, когда нужно собраться, мобилизоваться и держать удар. Ибо пушной зверёк на подходе.

В киевской верхушке творится полный раздрай и бардак. Это даже уже не лебедь рак и щука, обычная для политики. Это полный хаос и #паника… на фоне сохраняющейся опасности и наступившей зимы, к которой ни украинская энергетика, ни украинская армия, ни, как теперь выясняется, вся #Украина подошли не в лучшей форме.

Украинские граждане бегают от мобилизации быстрее и проворнее, чем чёрт от ладана. Украинские законодатели активно сливают конфиденциальные данные о новом мобилизационном законе и тут же начинают хаять ещё даже не внесённый документ. А потом, с удвоенной энергией, внесённый. Украинские чиновники путаются в показаниях по всему, что входит в их компетенцию, включая рассылку повесток в электронной форме, мобилизацию женщин или хотя бы обеспечения формой вот этого полмиллиона мобилизованных. Украинский Минфин тоже изрядно доставляет утверждением, что в «воюющей стране» денег на мобилизацию нет.

А у верхушки всё ещё хуже. Украинский президент рассказывает, как его попросили военные мобилизовать ещё 500 млн чел., и объясняет, почему эту просьбу он будет вынужден отклонить. Украинский главком опровергает слова президента и предрекает новые оставленные города и веси, если всё же запрошенных рекрутов не будет в его распоряжении. Параллельно он ухитряется ещё и диссертацию по праву — по праву, Карл! — получив степень доктора философии. Украинский министр обороны туманно рассуждает о «матрице мобилизации», употребляя выражения типа «зайти в периметр» и «главный меседж», но не в состоянии решить ни одной конкретной задачи, с мобилизацией связанной. Хрен знает, понимает ли он сам себя…

Одним словом — бардак.

Сложно сказать, что испытывают украинские солдаты «на нуле», читая и слыша подобные новости сверху. Но даже самые искренние сторонники Украины, глядя на всё это, тихонечко офигевают и начинают смутно понимать, что не с теми парнями связались. И денежки для Киева начинают придерживать тоже. Ведь главное свойство и любой адекватной власти, и нормального взрослого человека — умение держать удар, когда всё идёт не по плану «хотелкам». А в Киеве — какие-то детские игры в разгар военной кампании. С разладом и бардаком в управлении, ссорой и сварой всех со всеми. И с перекидыванием ответственности друг на друга.

Притом что главного удара — толком и не было: #Россия до сих пор «ещё даже не начинала».

Что теперь с этой оравой взрослых детишек, заигравшихся «в войнушку», прикажете делать спонсорам?

Воспитывать или новых «нарожать»?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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