 

Amazon: спутники «Койпер» передали данные на скорости 100 гигабит в секунду

27.12.2023, 16:30, Разное
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Сеть интернет-спутников “Койпер” от американской технологической корпорации Amazon успешно прошла ключевые тесты, подтверждая готовность к запуску в следующем году. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Amazon планирует развернуть на орбите Земли более 3 тысяч аппаратов, оснащенных устройствами оптической межспутниковой связи (OISL). Они будут обмениваться данными с использованием инфракрасных лазерных лучей и представляют собой потенциального конкурента для спутникового интернета Starlink от SpaceX Илона Маска.

В октябре 2023 года Amazon отправила на орбиту два прототипа для испытания технологии OISL. Результаты тестов показали, что эти устройства способны обеспечивать стабильное соединение со скоростью 100 гигабит в секунду.

Одним из преимуществ передачи данных с использованием лазеров в космосе является возможность передавать информацию на 30% быстрее, чем с использованием современных оптоволоконных технологий на Земле.

Поддержание связи через оптический канал на низкой околоземной орбите всегда представляло собой сложную задачу, так как требовалось поддерживать чрезвычайно узкий луч на расстоянии до 2,6 тысяч километров между движущимися аппаратами, перемещающимися со скоростью около 25 тысяч километров в час. Однако в Amazon заверяют, что их система управления сетью успешно справилась с этой проблемой.

Планируется, что пилотные испытания системы “Койпер” для клиентов начнутся в середине 2024 года, а полное развертывание сети запланировано на 2029 год.


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