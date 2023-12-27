Чтоб покупка новогодних подарков не обернулась потерей денег

В канун Нового года и Рождества онлайн-магазины востребованы как никогда. Но нужно быть осторожными при покупках в интернете, чтобы не нарваться на мошенников.

Специалист по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко напоминают основные правила безопасных онлайн-покупок:

– Есть несколько простых правил, которые помогут обезопасить себя от потери денег при совершении интернет-покупок.

Заведите для интернет-покупок отдельную карту. Пополняйте её на нужную сумму перед покупкой. Так при любых обстоятельствах ваша основная карта и средства на ней будут в безопасности.

Совершать покупки нужно только на проверенных сайтах. Цель онлайн мошенников – заманить жертву на фишинговый, то есть поддельный сайт, выманить личные и финансовые данные. Они нужны мошенникам для кражи денег. По оформлению фишинговый сайт может быть точной копией официального сайта магазина, а в названии отличаться буквально одной буквой или символом. Как правило, люди попадают на фишинговые сайты через ссылки, которые приходят им в письмах, месенджерах или СМС. Чтобы не стать жертвой фишинга, не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений.

Пользуйтесь только проверенными ресурсами, сохраняя адреса магазинов в своих закладках. Обращайте внимание, чтобы в строке браузера рядом с названием сайта был значок замочка. Скачайте с официальных страниц маркетплейсов их приложения и совершайте покупки через них.

Установите на гаждет, с которого осуществляете покупку, антивирусное программное обеспечение и регулярно его обновляйте.

Будьте осторожны и бдительны во всех финансовых вопросах.