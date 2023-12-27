Мнение: Можно ли подготовить инженера за полгода

Математик Борис Трушин сравнивает школу со взрослой работой и находит, что учёба в школах организована отвратительно (ссылка). Школьнику вести одновременно 10-15 «проектов», работать по 6 дней в неделю, причём не только в офисе, но и дома. Запасов по времени нет: если что-то где-то пропускаешь из-за болезни, приходится нагонять за свой счёт.

И действительно, привычное нам образование, школьное и вузовское, неэффективно. Обыватели не замечают этого, так как привыкли к плохому, но иногда реальность всё же протекает наружу. Вот, к примеру, статья про Миландр, русский микросхемный завод, расположенный в Зеленограде. После известных событий 2022 отрасль переживает бурный подъём, поэтому Миландру, как и остальным производителям электроники, очень нужны новые сотрудники. И вот сюрприз: оказывается, тратить на подготовку персонала 4-6 лет… не нужно. Цитирую (ссылка):

В компании отметили, что постоянно сталкиваются с проблемой нехватки квалифицированных кадров из-за того, что в России полностью отсутствует отраслевое среднее специальное образование. Поэтому в «Миландре» настроили процесс обучения для нового персонала. Например, на подготовку оператора уходит в среднем 3 месяца, инженера-наладчика — около полугода.

Ещё раз: оператора готовят не за 4 года техникума, а за 3 месяца практики. Инженера — не за 6 лет института, а за 6 месяцев обучения реальной профессии. Вот что бывает, когда образованием занимаются заинтересованные в результате люди, пусть даже без педагогических регалий.

И действительно, что там такого особенно сложного должен делать оператор? Это ведь не на скрипке в оркестре играть, годы практики тут не нужны. Оператор грузит в агрегат заготовки, задаёт параметры в соответствии с инструкцией, контролирует ход работы, проверяет результат. Там просто не к чему готовить целых 4 года: достаточно показать пару раз, потом дать попробовать, потом объяснить, на какие моменты надо обращать внимание, а на какие — не надо. Инженеру чуть посложнее, но тоже, будьте уверены, требуют от инженеров не дифференциальной топологии, а нехитрых навыков работы в конкретной системе проектирования, для получения которых указанных выше 6 месяцев вполне достаточно.

Подобных относительно простых работ в современном мире — 95%, если не больше. Стажёр после полноформатного вуза и стажёр после коротких курсов отличаются обычно так мало, что заранее даже нельзя предположить, кто из них быстрее станет крепким профессионалом. Месяц ненапряжной учёбы, и вот ты уже умеешь управлять бульдозером или, если угодно, делать чертежи в Компасе.

Можно провести предварительно четыре года в шараге или шесть лет в институте? Да, но не обязательно. Так как, повторюсь, для 95% работ достаточно просто иметь минимальные способности в выбранной профессии.

На эти известные факты обычно возражают, что институт учит думать, что обязательно нужна обширная теоретическая «база», что без института специалиста поставить за пульт можно, но он будет просто дрессированной обезьяной, которая не сможет продвинуться в профессии, и которая непременно что-нибудь запорет из-за своего невежества…

Полагаю, популярность подобных возражений является приговором нашей системе образования. Куда же расходуют шесть лет «обучения» в технических вузах, если на выходе получаются бесконечно далёкие от научного способа мышления фанатики, которые бездумно отметают неприятные им результаты натурных экспериментов?