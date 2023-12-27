 

Мнение: Ивлефрения

27.12.2023, 11:55, Разное
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Откуда в России столько оскорбленных? Почему все, кому не лень, набросились на Ивлееву и ее вечеринку?

Потому что костерить Настю безопасно?

Может, проще было не смотреть фотографии и видосы с вечеринки?

Я вот знать не знал ни про Ивлееву, ни про про вечеринку, а теперь  униженные и оскорбленные полезли со всех щелей.

И к чему все это? Если загнобить Ивлееву и тех, кто был на ее вечеринке, страна сразу заживет по-другому? Счастливо и богато?  Экономика рванет в рост? Цены на продукты, проезд в транспорте, услуги ЖКХ рухнут? Украина капитулирует?

Других проблем, кроме Ивлеевой и ее вечеринки в стране нет?

В общем, и вечеринка Ивлеевой – говно, но и те, кто набросился на девушку и ее вечеринку – не лучше. Это мое твердое оценочное суждение!

Фотография Ивлеевой отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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