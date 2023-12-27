Мнение: Ивлефрения
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Откуда в России столько оскорбленных? Почему все, кому не лень, набросились на Ивлееву и ее вечеринку?
Потому что костерить Настю безопасно?
Может, проще было не смотреть фотографии и видосы с вечеринки?
Я вот знать не знал ни про Ивлееву, ни про про вечеринку, а теперь униженные и оскорбленные полезли со всех щелей.
И к чему все это? Если загнобить Ивлееву и тех, кто был на ее вечеринке, страна сразу заживет по-другому? Счастливо и богато? Экономика рванет в рост? Цены на продукты, проезд в транспорте, услуги ЖКХ рухнут? Украина капитулирует?
Других проблем, кроме Ивлеевой и ее вечеринки в стране нет?
В общем, и вечеринка Ивлеевой – говно, но и те, кто набросился на девушку и ее вечеринку – не лучше. Это мое твердое оценочное суждение!
Фотография Ивлеевой отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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