 

Дерматолог рассказала о правильном ношении головных уборов зимой

27.12.2023, 11:53, Разное
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Дерматолог Ирина Кондрахина рекомендует россиянам на зимний сезон не пренебрегать головными уборами и правильно выбирать шапки. В холодную погоду кожа головы может сильно охлаждаться, даже несколько минут без головного убора на морозе могут иметь негативные последствия.

По словам специалистки, даже пять минут без шапки при морозе могут привести к переохлаждению кожи головы. Этот процесс негативно сказывается на качестве волос и способствует их выпадению. Ирина Кондрахина пояснила, что переохлаждение приводит к сокращению кровеносных сосудов, что ухудшает питание волосяных луковиц, делая волосы ломкими и увеличивая риск их выпадения.

Эксперт подчеркнула, что при температуре ниже пяти градусов Цельсия носить шапку обязательно, даже если на улице нет ветра и погода кажется мягкой. Головной убор также необходим во время снегопадов, дождя и ветра, даже при небольшой положительной температуре. Важно подбирать шапки правильно, так как неудобные и сильно облегающие голову модели могут нарушать кровообращение в области луковиц, что также способствует выпадению волос. К тому же, шапки из синтетических материалов могут вызывать трение и повреждения волос, портя их структуру.


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