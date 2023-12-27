 

Россия нацелена на углубление экономических и гуманитарных связей в СНГ в 2024 году

27.12.2023, 10:38, Разное
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Президент России, Владимир Путин, в ходе неформальной встречи с лидерами стран Содружества Независимых Государств (СНГ), поделился планами РФ на председательство в этой организации в 2024 году. Главное внимание будет уделено углублению экономических связей в рамках СНГ, включая расширение использования национальных валют для расчетов.

В прошлом году товарооборот между странами-участниками СНГ продемонстрировал устойчивый рост, увеличившись на 2% и достигнув $83,7 млрд. Этот рост, по словам Президента Путина, способствует обеспечению экономической и финансовой независимости государств СНГ.

Кроме того, в следующем году страны СНГ будут совместно бороться с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, а также усилить гуманитарное сотрудничество. Президент Путин подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с фальсификацией истории и героизацией нацизма, призвав продолжать акции, такие как “Бессмертный полк”, “Георгиевская лента” и “Поезд памяти”.

Ранее президент РФ также отметил, что в 2023 году доля национальных валют во взаимных расчетах между странами Содружества превысила 90%.


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