Мнение: Менструальная полиция – будущее России!

…и прошлое Румынии

По случаю годовщины расстрела четы Чаушеску в результате народного восстания (правда, дата некруглая – 34 года) в разных СМИ вдруг появились шокирующие подробности правления коммунистического сумасшедшего диктатора Румынии и его очаровательной (на самом деле нет) супружницы. Честно говоря, про менструальную полицию я раньше не слышал. Вот отрывок из статьи:

“Чаушеску прекрасно понимал, что одними красивыми лозунгами демографию не поправить — нужны конкретные и однозначные меры, ставящие женщин в условия, когда они просто не могут не рожать..

«Человеческий зародыш является собственностью всего общества, — провозгласил генсек. — Все, кто не хочет иметь детей, — дезертиры, которые нарушают законы преемственности поколений и сохранения нации».

Менструальная полиция

Так на свет появился знаменитый Указ 770. Он был подписан в 1966 году. Компартия решила, что население страны должно увеличиться на треть — с 20 до 30 миллионов. Избежать принудительного деторождения могли только женщины старше 45 лет, у которых уже было не менее четырёх детей. Аборты разрешали специальные комиссии лишь в исключительных случаях: после изнасилования или из-за угрозы жизни беременной.

«Фактически контрацептивы исчезли из продажи аптек, а все женщины должны были ежемесячно наблюдаться у гинеколога, чтобы случайно не пропустили зачатие. Каждая обнаруженная беременность строго контролировалась вплоть до родов», — продолжает демограф Алексей Ракша.

Секуритате — агентства тайной полиции следили за тем, чтобы женщины не отлынивали от своей главной обязанности. Таких агентов в народе прозвали «менструальная полиция».

Пациенткам оформляли двойные медкарты, дубли отправляли в полицейские архивы, чтобы не было разночтений. В школах девочкам внушали, что их единственная задача — приносить родине новых детей. Прерывание беременности превратилось в уголовное преступление.

Дополнительно власти ввели ещё и налог на бездетность, наподобие того, что действовал в те годы в СССР, чья демографическая политика, при всех ее перекосах, все же не была настолько категоричной, как в Румынии. Недаром Чаушеску стали называть новым «графом Дракулой», который пьет кровь у собственного народа.

«Жесткие меры действительно быстро улучшили положение в сфере демографии», — говорит Ракша.

В период с 1966 по 1967 год число рождений почти удвоилось, а предполагаемый общий коэффициент рождаемости увеличился с 1,9 до 3,7 ребёнка на одну женщину.

«В первые годы после этого рождаемость в стране действительно подскочила почти вдвое, но уже через 2 года начала снижаться, и к середине 80-х почти вернулась на уровень до запретов», — заключает эксперт.

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Смертность женщин возросла в десять раз

Порядка 500 000 детей родилось в начальный период действия данного указа. У этого поколения в Румынии появилось даже свое название — decreței, декретеи («указнички»).

Естественно, через какое-то время женщины стали находить способы прервать ненавистные беременности. Ведь жизнь легче не становилась. Несмотря на контроль и строгость наказания, нелегальные аборты в стране процветали.

Более состоятельные дамы приобретали контрацептивы за границей или платили врачам, чтобы те ставили диагнозы, с которыми аборт разрешён. Но обычные работницы могли использовать только примитивные и криминальные методы прерывания беременности, которые нередко убивали их самих.

Как говорят психологи, если женщина хочет родить ребёнка — она родит его ценой собственной жизни. И наоборот, если женщина не хочет ребёнка – она не родит его даже ценой собственной жизни. Смертность среди женщин фертильного возраста в Румынии в то время была в 10 раз выше, чем в соседних Болгарии и Венгрии. Также побочным явлением в Румынии стала вновь возросшая младенческая смертность. Через пару лет рождаемость снова начала ухудшаться.

Конечно, можно связать беременную по рукам и ногам, и просто не дать ей шанс избавиться от плода — но никто не заставит ее полюбить малыша, навязанного насильно властями.

В январе 1990-го через две недели после казни Чаушеску журналист The Daily Mail Боб Грэм приехал в Бухарест. Он стал первым иностранцем, посетившим многочисленные румынские детские дома. Те были переполнены несчастными «декретеями».

Указ 770 превратил Румынию в страну отказников. Государство брало на себя обязательства воспитать из ненужного родителям малыша гражданина и патриота. Что получилось в итоге?

Эти дети оказались не нужны и государству. Нет, они не умирали от голода и были кое-как одеты. Но это все. Любить их государство не обещало.

Английского журналиста потрясли ржавые, разваливающиеся кроватки в приютах, полное отсутствие игрушек и книг, голые стены без рисунков и жуткая, давящая атмосфера.

«Невыносимая вонь от мочи и молчание множества детей. Это две вещи, которые остались со мной навсегда, — вспоминал журналист Боб Грэм о посещении румынских детских домов.— Дети лежали в кроватках, иногда по двое или по трое, смотрели на происходящее. Молча. Это было почти зловеще» (газета МК, 25 декабря)

Потрясающе. Самая натуральная антиутопия. И ведь как раз что-то подобное ополоумевшие старцы хотят реализовать и в России. Один в один! В какое ж дерьмо мы вляпались – это не передать словами. Что особенно обидно – они ж всё косплеят, подражают. Будут теперь подражать Румынии…

Надеюсь, что и закончат так же.