«Ведомости»: Realme, Honor и Xiaomi стали самыми продаваемыми смартфонами в РФ

Китайские бренды смартфонов установили исторический рекорд, заняв три вершины российского рынка, сообщают “Ведомости” со ссылкой на данные ритейлеров.

В розничной сети “Мегафона” бренд Realme стал лидером с долей рынка в 20%, в то время как марка Honor заняла второе место с 19,4%. Компания Xiaomi закрыла тройку лидеров с долей рынка 19%. Сравнивая с предыдущим годом, в 2022 году топ-3 состоял из Samsung, Xiaomi и Realme.

На четвертом месте находится еще один китайский бренд Tecno с долей 17%. Компания Samsung ушла на пятое место с 12%, что существенно ниже, чем ее 24% в 2022 году. Apple занимает 8% рынка.

Подобные тенденции можно наблюдать и на платформе Wildberries, где в топ-5 входят Infinix, Tecno, Xiaomi, Samsung и Apple. В “М.Видео-Эльдорадо” пятерка самых популярных брендов выглядит следующим образом: Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung и Infinix. В прошлом году в рейтинг входили Xiaomi, Realme, Samsung, Apple и Tecno.

Аналитик Сергей Вильянов выразил мнение, что для Samsung ситуация сложнее всего, так как Android-платформа весьма однородна, а у компании нет уникальных сервисов. Если не будут предприняты маркетинговые усилия, доля Samsung на рынке существенно уменьшится к 2024 году.