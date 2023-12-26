 

Equal Leaks: Realme 12 Pro+ будет стоить 25 000 рублей и получит камеру-перископ

26.12.2023, 17:04, Разное
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Смартфон среднего ценового сегмента Realme 12 Pro+ обещает порадовать пользователей новыми функциями. Согласно информации от Telegram-канала Equal Leaks, устройство будет оснащено камерой-перископом с трехкратным оптическим зумом и экраном, поддерживающим частоту обновления до 120 Гц.

Согласно данным Equal Leaks, Realme 12 Pro+ получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран от BOE с максимальной частотой обновления до 120 Гц и вырезом под 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Производительность устройства будет обеспечивать субфлагманский процессор Snapdragon 7 Gen3 от Qualcomm с максимальной тактовой частотой 2,63 ГГц. Этот чип оказался на 15% мощнее, чем Snapdragon 7 Gen1. А емкость аккумулятора составит 5000 мАч.

Realme 12 Pro+ будет иметь три основные камеры. Главным модулем станет Sony IMX890 на 50 МП. Телевик с перископической системой линз предоставит OmniVision ov64B с разрешением 64 МП и трехкратным оптическим зумом. Разрешение ультраширокоугольной камеры пока неизвестно, но ожидается, что оно составит 8 МП.

Устройство будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 14.

Согласно Equal Leaks, Realme 12 Pro+ появится на рынке в феврале 2024 года и будет стоить от 1900 юаней. Это делает новинку Realme самым доступным смартфоном на рынке с камерой-перископом.


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