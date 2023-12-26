РПЦ рассматривает возможность переноса Пасхи, если проблему с яйцами не удастся решить

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём воскресном обращении заявил, что Русская православная церковь прорабатывает различные сценарии празднования Пасхи в условиях экономической нестабильности.

Впервые в истории рассматривается возможность переноса праздника на неопределённый срок в случае дальнейшего повышения цен на яйца. В своём обращении он оценил нынешнюю ситуацию в потребительском секторе, как исключительно нестабильную.

– Давайте представим, что завтра цены на яйца поднимутся, скажем, в десять раз. Тогда прилавки опустеют, никто не успеет вовремя запастись, и что? Многовековая пасхальная традиция будет нарушена, товарищи, — предупредил он. — Мне секретари из аппарата говорят: и так справимся. Но какая Пасха без крашеных яиц? Это не дело. Я не исключаю, что придётся отложить празднование до стабилизации цен.

Церковь также озаботилась вопросом собственной автономности в вопросе пасхальных яиц – в этом случае она могла бы отпускать их верующим в храме по месту жительству по символическим ценам при условии, что яйца будут использованы для отправления религиозных обрядов. По словам патриарха, этого можно добиться посредством расширения монастырских хозяйств и добровольных «яичных» пожертвований.

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