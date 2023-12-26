 

Силуанов: Налог на сверхприбыль принес бюджету России 315 млрд рублей

26.12.2023, 13:30, Разное
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Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что поступления от налога на сверхприбыль в РФ достигли 315 млрд рублей, превышая изначальное ожидание в 300 млрд рублей. Сборы оказались на 5% выше прогнозов Минфина.

“В бюджете было запланировано 300 млрд рублей, а на сегодняшний день мы уже получили 315 млрд рублей от этого налога,” – рассказал Силуанов в эфире “России 24”.

Этот разовый налог в размере 10% от превышения прибыли за 2021–2022 годы над уровнем за 2018–2019 годы обязаны уплатить компании, чья прибыль за последние два года превысила 1 млрд рублей. Срок уплаты этого налога истекает 28 января 2024 года, но сумму можно было снизить до 5%, если сделать обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября.

По словам министра, большинство компаний предпочли внести налог досрочно. В 2024 году Минфин не рассчитывал на поступления по базовой ставке налога. “Да, 5% лучше, чем 10%,” – добавил Антон Силуанов.

Президент Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль в августе. Первый вице-премьер Андрей Белоусов утверждал, что инициатором этого был сам бизнес. Напомним, что о своих выплатах по этому налогу рассказали такие компании, как “Интер РАО” и “Ростелеком”. В сентябре группа депутатов предложила распространить налог на сверхприбыль на нефтегазовые компании.


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