 

GTA Focal: новая утечка Rockstar Games раскрыла информацию о разработке Bully 2

26.12.2023, 12:20, Разное
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Исходный код игры GTA V от Rockstar Games стал доступен публике, в нем были обнаружены намеки на грядущие проекты, включая GTA VI и долгожданный сиквел школьного симулятора Bully, пишет портал GTA Focal.

Архив с исходным кодом GTA V имеет размер около 4 ГБ и содержит информацию о ранних версиях игры, а также контенте, который не попал в релизную версию игры. Среди утекших файлов значительную часть составляют фрагменты движка Rage, разработанного Rockstar Games.

Помимо информации о GTA V, в утекших файлах обнаружились упоминания о GTA VI и Bully 2, хотя подробностей о проектах пока нет. Тем не менее, факт упоминания неанонсированной Bully 2 вызвал волну интереса среди фанатов, которые надеются на официальное подтверждение разработки этой игры.

GTA Focal сообщает, что исходный код GTA V был опубликован на одном из серверов Discord. Ссылка на скачивание была быстро удалена, но несколько пользователей успели скачать файлы и распространить их в сети.


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