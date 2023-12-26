 

GizmoChina: бюджетный Oppo A59 5G получил экран с 90 Гц и влагозащиту IP54

26.12.2023, 10:00, Разное
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Oppo представила в Индии свой новый смартфон A59 5G, который, несмотря на доступную цену, предлагает неплохой дисплей и производительный процессор, пишет GizmoChina.

Экран Oppo A59 5G имеет размер 6,56 дюйма с разрешением HD+ и частотой в 90 Гц. Максимальная яркость составляет 580 нит. Фронтальная камера встроена в него в виде небольшого выреза и обладает разрешением в 8 МП, тогда как основная камера на задней панели имеет 13 МП.

Смартфон оснащен мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC до 33 Вт. Сканер отпечатков пальцев удобно расположен сбоку. Кроме того, корпус устройства защищен от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP54.

За производительность Oppo A59 5G отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 6020, дополненный графическим ядром Mali G57. Покупатели могут выбрать модель с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон уже доступен для приобретения в Индии по цене от 15 тысяч рупий, что эквивалентно приблизительно 16,6 тысячам рублей по курсу на 25 декабря 2023 года.


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