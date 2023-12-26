К юбилею Мао Цзэдуна. Как сегодня живёт Китайская Народная Республика

Сегодня во всём мире честные люди отмечают 130-ю годовщину со дня рождения одного из величайших политиков в мировой истории – Мао Цзэдуна, основателя Китайской народной республики. Интерес к личности Великого кормчего понятен, ведь именно он заложил основы по-настоящему свободного Китая, в котором на первом месте находятся интересы простых людей.

Беззаботная жизнь честных тружеников

Жизнь рабочих и крестьян в Поднебесной улучшается год от года. Бесплатный бензин и общественный транспорт, списание долгов по ипотеке, отрицательные ставки по займам на покупку жилья, 4-дневная рабочая неделя и 6-часовой рабочий день, отмена платы за коммунальные услуги до окончания эпидемии коронавируса — всё это и многое другое простые китайцы получают от партии и правительства.

Незавидная участь бизнесменов-спекулянтов

Тяжело приходится в Китаев нечистоплотным и алчным предпринимателям. В стране Мао бизнесменам запрещено быть богаче, чем самый бедный их наемный работник, а самого богатого человека в стране отправили на 20 лет в лагеря за роскошную жизнь. Отрадно, что в Китае пострадавшие от приватизации 90-ых годов граждане получают компенсации из бюджета, а не остаются один на один с бандитами и спекулянтами.

Достойная старость

Руководство страны не забывает и о пожилых людях. Ещё в 2018 году китайские пенсионеры получили право на ежегодные турпутёвки в Европу и Египет, бесплатные лекарства и электромобили. По инициативе партии и правительства был снижен пенсионный возраст, поэтому всё больше граждан уже сегодня наслаждаются заслуженным отдыхом.

Чиновники – слуги народа

Руководство КНР активно следит за чиновниками, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. Пять лет назад Си Цзиньпин отправил в отставку сразу 29 губернаторов из-за подозрений в лени, после чего для госслужащих была отменена презумпция невиновности. Важно отметить, что в Китае на законодательном уровне запрещено публиковать в соцсетях хвалебные посты о чиновниках. При этом даже видные политические деятели готовы поработать руками – один из губернаторов лично убирал улицы в своём городе.

А если случаются трагические ошибки, их немедленно исправляют – китайские генетики воскресили расстрелянного по ошибке чиновника.

Дань уважения Владимиру Ленину и Иосифу Сталину

В Китае чтят историю Советского Союза и видных деятелей мирового коммунистического движения. В стране на государственном уровне отмечается день рождения Иосифа Сталина, а научный сталинизм стал обязательным для изучения в китайских вузах. Именно Пекин заблокировал осуждение так называемых сталинских репрессий в ООН. Народным героем стал китаец, который избил американца за отрицание победы СССР во Второй мировой войне. Даже шанхайский гангстер не стал стрелять в полицейского из-за татуировки Сталина на его груди. Весь мир облетели кадры многокилометровой очереди из желающих поклониться поясу Сталина.

Показательно, что в Пекин отказался исполнять незаконное распоряжение Хрущёва о переименовании Сталинграда, а Санкт-Петербургу по инициативе ЦК компартии Китая было возвращено историческое название. Нового посла Украины в Китае заставили встать при исполнении гимна СССР и выделили средства на восстановление 5 тысяч памятников Ленину в России. А ещё Китай не впустил в страну россиянина, драпировавшего мавзолей.

Передовой советский опыт

Во внутренней политике руководство КНР ориентируется на лучшие примеры из советской истории. Ещё в 2018 году Пекин объявил о создании министерства сталинских реформ, а затем и о переходе на «сталинскую» конституцию, а распространение и хранение книг Солженицына является в Китае уголовным преступлением. Борьба с наследием этого антисоветчика полностью поддерживается простыми людьми – только в Пекине полмиллиона китайцев посетили сожжение книг Солженицына.

С большим уважением относятся в Поднебесной к советским продуктам – в стране был налажен выпуск советского пломбира, ведь даже китайские дети отказываются есть мороженое, произведённое не по советским ГОСТам. Также в КНР отказались от FM-вещания в пользу проводного радио.

Наследники Мао против Чубайса, Горбачёва и их шайки

В Китае разрушители Советского Союза пользуются заслуженной репутацией предателей, шпионов и ренегатов.

Несмотря на все ухищрения западной пропаганды, даже в США граждане КНР твёрдо следуют своим убеждениям – китайские студенты Университета Виргинии демонстративно покинули лекцию Горбачёва, а китайский министр отказался пожимать руку Чубайсу. Именно из-за позиции Пекина автор ваучерной приватизации был вынужден покинуть пост главы банка БРИКС.

Спасение заблудших душ

Как в истинно народном государстве, в КНР с пониманием относятся к уголовникам. Средняя зарплата китайских заключённых превышает 1500 долларов в месяц.

Даже извращенцев в Китае пытаются вернуть на путь истинный – с помощью 5G в психиатрической больнице Пекина вылечили первого гомосексуалиста.

Китайские товарищи хорошо помнят, кто помог им одолеть японских интервентов и сатрапов Вашингтона из партии Гоминьдан. Поэтому сегодня Поднебесная поддерживает Россию в её священной борьбе Западом, а после нашей победы именно Москва и Пекин будут править всем миром.

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