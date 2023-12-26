 

Минниханов: товарооборот между Татарстаном и Китаем в 2023 году превысит $2 млрд

26.12.2023, 8:49, Разное
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Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в 2023 году товарооборот между республикой и Китаем превысит $2 миллиарда. За первое полугодие 2023 года объем торговли приблизился к отметке $1,5 миллиарда, что в 2,3 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Китай активно инвестирует в Татарстан. Одной из успешно работающих китайских компаний в регионе является “Хайер”, которая вложила более 23 миллиардов рублей и создала 2,8 тысячи новых рабочих мест. Кроме того, в регионе реализуются важные инвестпроекты, такие как “Камасталь” и Midea.

Рустам Минниханов подчеркнул, что наличие прямых авиарейсов с Китаем оказывает положительное влияние на туристический поток и деловую активность.

Из Китая в Татарстан поставляются оборудование, транспортные средства и химическая продукция, в то время как республика экспортирует каучук, пластмассы, топливо и сельскохозяйственные товары.


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