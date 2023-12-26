Рупор кремлевской пропаганды: Был ли ввод советских войск в Афганистан ошибкой?

Был ли ввод советских войск в Афганистан ошибкой?

Тут один историк (не самый худший) кинул фразу, что раз население Афганистана к марксистским идеям отнеслось прохладно, то ввод войск был ошибкой – дескать, переоценили кремлевские мудрецы возможность революции в Афганистане.

На это можно возразить следующее. СССР к 70-м имел достаточно большой опыт работы с феодально-племенными пережитками. С ними достаточно успешно боролись внутри страны, кроме среднеазиатского и кавказского опыта имелся монгольский опыт, опыт Китая и Вьетнама, СССР много работал в Африке в условиях вообще разнузданного трайбализма и не считал это все серьезным препятствием при целом ряде условий:

– сохранение политической власти в руках просоветской партии;

– репрессировании активных феодальных лидеров;

– покупка или договорняки с племенными вождями и религиозными организациями;

– активная индустриализация;

– земельный передел в пользу основной массы крестьянства (за счет репрессированных феодалов и купцов);

– советская военная и экономическая помощь.

Все эти условия в Афганистане наличествовали. К тому же надо заметить, что построение социализма в Афганистане было программой-максимум, а так иметь Афганистан в виде буржуазной республики, ЛОЯЛЬНОЙ к СССР и не предпринимающей агрессивных действий и не вступающей в блоки с противниками СССР было ДОСТАТОЧНО. СССР 50 лет жил бок о бок с феодальным Афганистаном и сохранял неплохие отношения, и мог бы и дальше жить и жить.

Но в 70-х нездоровые шевеления, спровоцированные американцами в первую очередь, Пакистаном, в который США вкладывали средства как в "анти-Индию", во вторую и немного Китаем, который пытался ставить СССР палки в колеса во внешней политике, выбора СССР не оставили – стало понятно, что без диктатуры промарксистской партии Афганистан мирным и лояльным к СССР не будет. Это было ясно не только кремлевским мудрецам, но вообще всем.

Потому было поддержано решение на революционный путь. Причиной ГВ в Афганистане оно не стало: Афганистан – это, в принципе, очень рыхлое феодально-трайбалистское образование из трех этнических групп и множества религиозных течений ислама, и любое ослабление внутренней власти там вызывает резню – местные вожди и имамы начинают тяпать соседей, претензий друг у друга там полно, как и везде в такой ситуации. ДПА в этих условиях играла роль НАДплеменной, НАДэтнической и НАДрелигиозной силы, которая могла Афганистан объединить, и потому собрала вокруг себя не худшие афганские кадры, которые готовы были активно проводить индустриализацию и земельную реформу с целью вытянуть Афганистан из цивилизационного тупика. Кадры эти в большей части марксистами не были, это была просто в основном светская интеллигенция с убеждениями на уровне народничества.

Коммунисты в таких условиях много и успешно работали до этого и афганские условия для них не были чем-то особенным. И даже втягивание молодого революционного режима в гражданскую войну не было чем-то особенным – большевики не только сформировали красный анклав в Туркестане в период 1918-1920 гг., но и успешно его отстаивали и расширяли. опираясь на городской пролетариат. Особенным в Афганистане было то. что в отличие от условий 20-х гг 20 века, исламистов поддерживали и снабжали на всю катушку. Если Энвер-паша получил от 5 до 10 тысяч винтовок на свою авантюру, и собственно, это было все, то афганским моджахедам создали целый плацдарм в Пакистане и накачивали их кадрами и оружием по самую пробку, в том числе системы ЗУ, ПЗРК, безоткатки , связь и прочие радости. Отморозков и наемников собирали со всего арабского мира. Это было очень существенно для затягивания конфликта.

Более-менее крупные басмаческие формирования в Средней Азии Советская власть разбила за год с хвостиком,и далее имела дело только с формированиями до 500 сабель в пике, причем очень слабыми по боевым качествам (история борьбы с басмачеством изобилует эпизодами, когда советским войскам удавалось отбивать налеты банд в 5-10 раз больше противостоящих им частей, и преследование 300-сабельной банды одним эскадроном было вполне в норме). В условиях Афганистана такое не работало – у гидры отрастали головы куда быстрей, и поддержка или не поддержка моджахедов местным населением не очень значительно влияла на обстановку. Сам режим Наджибуллы справиться с таким не мог – через границу с Пакистаном лезли толпы хорошо обученных, мотивированных и вооруженных головорезов, а качественных кадров у Наджибуллы было мало, армия была слаба, в наследство госаппарату достался непотизм и коррупция, обычные для политической культуры Афганистана. а ему надо было их распылять на земельные реформы, индустриализацию, инфраструктуру, на перешивание сельского хозяйства на нужные культуры (а не опиумный мак), на образование и социальные меры.

Соответственно, руководство СССР приняло решение – ввести войска, под "зонтиком" советских войск провести индустриализацию, построить инфраструктуру и подготовить афганские кадры. За 10 лет эта задача была вполне решена при том, что война там не прекратилась, и из серьезных успехов в ней СССР мог записать себе в плюс только поддержание практически бесперебойных перевозок между всеми крупными городами. Ни один крупный город моджахеды не заняли, дороги между крупными городами перерезать тоже не смогли.

К моменту вывода советских войск НДПА уже имела достаточно местных кадров, чтобы сохранять текущее положение дел бесконечно долго, что в условиях, когда время работало отнюдь не на моджахедов (индустриализация и светское образование выводили из-под их влияния с каждым годом все больше и больше афганцев), практически гарантировало победу, пусть и не быструю и оплаченную большой кровью и напряжением. Но только при одном условии, что СССР продолжал бы строить в Афганистане инфраструктуру и предприятия, а также вооружал и снабжал армию и милицию, помогал советниками, научными, культурными, инженерными кадрами.

2 года НДПА держалась, и неплохо. Предательство Горбачева обрезало помощь в ноль, что деморализовало армию и госаппарат, и всё стало очень печально.

Сами афганцы вспоминают сейчас правление Наджибуллы как "золотой век", потому что ни исламисты различных мастей, ни американские шавки и десятой доли того, что СССР успел настроить в Афганистане не то чтобы повторить – сохранить не смогли. В результате Афганистан еще более дик и убог чем был в 1973. Если бы не советские войска, такая участь афганцев постигла бы уже в 1980-м.

Считается ошибкой ввод войск еще и потому, что война не была популярна в СССР. Но это ложное впечатление. В 1980-86 гг. массово писались заявления в интернационалисты, воины-интернационалисты пользовались общественным уважением, даже в разгул перестройки туда отбирали значительное количество добровольцев. Демпропаганда нагнетала истерию относительно потерь, и чем больше КПСС позволяла демшизе, тем больше была истерия. Потому получилось, что историю войны в Афганистане написали антикоммунисты, и история у них получилась соответственного качества – со стойким запахом дерьмеца. Да, никто не счастлив получать похоронки, но. например, в России даже на текущий момент регистрировано почти 1,5 миллиона героиновых наркоманов. Не в последнюю очередь потому, что Наджибулла проиграл. Социалистический Афганистан надежно перекрывал наркотрафик, боролся с наркомафией, спасал миллионы людей по всему миру. Интересно, сколько зеленоградских интеллигентов, носивших в 89-м плакаты с требованием вывести войска из Афганистана, в 90-х наблюдали героиновые ломки своих детей? 15000 похоронок за 10 лет и миллион героиновых наркоманов ежегодно – хорошая цена?

И в принципе, коммунисты никогда не обещали, что революционный процесс будет всегда мирным и бескровным. Буржуазия не сдастся без боя. и сколько бы мирных вариантов мы буржуазии ни предложили б (а коммунисты всегда имеют мирный вариант революции – когда буржуазия мирно отказывается от собственности и прибылей и честно работает), нам войну все равно так или иначе навяжут. Потому никаких принципиальных ошибок в самом факте участия в военных действиях, если это решает вопрос, нет и быть не может. В Афганистане присутствие советских войск решало проблемы социалистического строительства. Потому оно было и необходимым, и правильным. Вне зависимости от того, что там думал афганский крестьянин из кишлака.

(c) Иван Шевцов

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Афганцы замечательно провели следующие 35 лет после вывода советских войск.

Ну а режим Наджбиллу, если бы не предательство Горбачева. вполне мог бы повториь историю Асада, которого свергали-свергали, да так и не свергли. Но для этого конечно надо было ему помогать.

А без помощи он схлопнулся, как и многие другие зависимые от СССР государства, которые также были преданы Горбачевым и Шеварнадзе. В этом плане их преступления только лишь СССР не ограничиваются. Перед существенным кол-вом стран и народом их вина не меньше.

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