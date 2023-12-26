Готический маникюр снова в тренде: как сделать модный нейл-арт без использования черного цвета

Готика переживает очередной виток популярности в море красоты. Но у многих достаточно примитивное представление об этом тренде. Считается, что готический маникюр непременно должен быть черным. На самом деле это не так. Модный готический маникюр может быть представлен в более спокойных и сдержанных тонах.

Мягкий серый

Мягкий серый оттенок с теплым уклоном невероятно элегантен и является отличным вариантом, если вы хотите немного осветлить готический маникюр. Несмотря на то что серый цвет гораздо бледнее черного, он все равно имеет тот же тон и может создавать аналогичную угрюмую атмосферу. Независимо от того, выберете ли вы ультраблестящий глянцевый оттенок или попробуете более модный матовый оттенок, этот сдержанный и бурный цвет суперуниверсален и абсолютно готичен.

Лунное сияние

Темно-синий маникюр с лунным рисунком может стать красивым готическим выбором. Лунная символика сейчас очень актуальна. К тому же такой дизайн выполняется очень легко, что особенно порадует тех, кто лишь делает первые шаги в нейл-арте. Вы можете использовать как матовые, так и глянцевые лаки и даже комбинировать их. Но особенно красиво в этом дизайне смотрится голографическое покрытие.

Приглушенный лиловый

Лиловый, возможно, не кажется особенно готическим цветом, но будьте уверены, он может привнести в ваш маникюр немного мрачного драматизма. С приглушенным розовато-лиловым оттенком вы можете получить одновременно девчачий и готический цвет.

Темно-бордовый

Ультратемный бордовый — еще один цвет, который следует попробовать в готическом нейл-арте, если вы хотите отдохнуть от черного. Такой лак будет казаться практически черным, но все-таки винные переливы придадут ему элегантности.

Галактические ногти

Загадочный готический маникюр может быть более оптимистичным, если добавить к нему немного голографического блеска. Сделайте модный космический дизайн, покрыв черную основу сиреневыми и фиолетовыми пятнами. В качестве финального штриха покройте ногти прозрачным финишным лаком с мерцающими блестками.

Металлический хром

Серебристые ногти, несмотря на глянцевый блеск, смотрятся очень даже готически. Их холодное сияние, напоминающее металл, выглядит довольно драматично и даже немного мистически. Этот вариант покрытия идеально подходит тем, кто хочет выглядеть заметно и броско. В то же время серебро – это вполне универсальный вариант.

Комбинированный маникюр

Если вам нравятся оригинальные комбинации, но вы не являетесь приверженцем пестрых цветовых решений, обратите внимание на сочетание различных оттенков серого. Таким образом, вам не придется беспокоиться о выборе только одного цвета. Просто нанесите разные лаки на разные ногти, соблюдая цветовую последовательность.

Землистый коричневый оттенок

Земляные коричневые тона сейчас в тренде. Это отличный выбор для тех, кому нравятся готические мотивы, но кто категорически не любит черный цвет. Чтобы сделать коричневый лак более интригующим, добавьте мелких темных акцентов виде точек или французского маникюра.