Скандалы: Кандидат-подстава

Зачем беглый олигарх Ходорковский* тащит в президенты провинциальную журналистку Дунцову

ЦИК отказала в регистрации журналистке из Ржева Екатерине Дунцовой на президентских выборах в марте 2024 года. Она намерена обжаловать это решение, чтобы участвовать в гонке. Почему девушку тесно связывают с иноагентами и олигархом Михаилом Ходорковским*?

Почему ЦИК отказала Дунцовой в регистрации

Малоизвестная в России региональная журналистка и бывший депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова удивила отечественных политологов заявлением о своём участии в президентской гонке ещё 16 ноября.

Спустя месяц в столичных Текстильщиках состоялось заседание инициативной группы по её выдвижению, где присутствовало около 700 человек. Это мероприятие запомнилось только тем, что во время выступления Дунцовой в зале неожиданно погас свет. Либеральные СМИ сразу же использовали этот конфуз, чтобы обвинить российские власти в попытке срыва процесса выдвижения «независимого» кандидата.

20 декабря в Центризбирком уже поступили необходимые документы, а в минувшую субботу ЦИК отказала в регистрации инициативной группы в связи с тем, что в поданных документах обнаружились около 100 ошибок. Сама Дунцова со всей однозначностью заявила, что пойдёт до конца и в самое ближайшее время намерена обжаловать решение. При этом сайт претендентки почему-то уже выставлен на продажу.

Когда Дунцовой заинтересовалась беглая оппозиция

С момента решения пойти в президенты и до последнего времени бывшая ржевская журналистка не выходит из эфиров прозападных СМИ. Её выдвижение обсуждается на всех русскоговорящих либеральных площадках, где Дунцову подают не иначе, как «попытку вернуться в нормальность». Поразительное единодушие по этому вопросу продемонстрировали даже не очень ладящие в последнее время между собой Максим Кац* и команда Навального***.

А беглые журналисты-блогеры потянулись делать с Дунцовой многочасовые интервью. Закавыка заключалась только в том, что интервьюеры давно на Западе, а претендентка — в России. Поэтому та же Ирина Шихман* выкрутилась с помощью монтажа: её вопросы, записанные заранее, позже просто подмонтировали в ролик, чтобы у зрителя создалось впечатление, что она лично беседовала с Дунцовой.

Екатерина Дунцова имеет два образования: журналистское и юридическое. Кроме занятости в местных СМИ она работала помощницей депутата Законодательного собрания Тверской области Романа Крылова, а в 2019 году и сама стала депутатом Ржевской городской думы седьмого созыва. Эта деятельность никак не оплачивалась, поскольку в России муниципальные депутаты работают на общественных началах. Кстати, её бывший шеф с того же 2019 года работает мэром Ржева.

Как предстаёт Дунцова перед потенциальными избирателями

В вышедших сюжетах Дунцову пытаются представить «женщиной из народа»: разведённая мать троих детей живёт в обыкновенной хрущёвке в потрёпанной жизнью съёмной квартире с мебелью из 70-х и расклеившимися страшными обоями. Для связи с группой поддержки и прямых включений в эфиры беглых СМИ Дунцова использует старенький смартфон-андроид с потрескавшимся стеклом.

После развода мать троих детей живёт на 45 тыс. рублей в месяц, половина из которых — дотации из бюджета за многодетность.

Действительно, Екатерина Дунцова живёт очень скромно. Изучая детали биографии кандидатки, Лайф не нашёл в её собственности ни особняков, ни машин. Шесть лет назад она искала работу на сайтах по трудоустройству, указывая желаемый уровень дохода всего в 15 тыс. рублей. Периодически в её отношении ФССП заводила исполнительные производства по долгам на мизерные суммы, а всё криминальное прошлое журналистки, согласно архивам МВД, заключалось лишь в распитии пива в общественных местах в канун нового 2001 года, когда будущему депутату Ржевской думы было 17 лет. Тогда в отделении милиции ей впаяли административный штраф и отпустили к родителям.

Как Дунцова оказалась среди оппозиционеров-иноагентов

Возможно, подобная «народность» Дунцовой и стала интересна структурам беглого олигарха Михаила Ходорковского*. В феврале 2021 года Екатерину Дунцову задержала полиция на форуме «Муниципальная Россия», который проводил проект «Объединённые демократы».

Вместе с ней полиция задержала исполнительного директора уже не работающей «Открытой России» (нежелательная в РФ организация) Андрея Пивоварова, известных оппозиционеров и тогдашних муниципальных депутатов Илью Яшина* и Юлию Галямину*. Все они близки к таким одиозным организациям, как «РПР-Парнас», которыми руководили Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков, а также к структурам Михаила Ходорковского*, который, кстати, был основателем и первым председателем «Открытой России».

С Галяминой* Дунцова быстро нашла общий язык и вскоре начала преподавать в её так называемой «Академии женского лидерства» — незарегистрированной организации, которая по всей России ведёт многолетнюю кропотливую работу по поиску и вовлечению в ряды оппозиционеров новых активистов. Там же слушательниц академии кошмарила «ужасами режима» и Екатерина Шульман*.

Интересно, что позже в своих роликах на «Ютубе» Шульман*, освещая решение Дунцовой пойти в президенты, усердно делала вид, что вообще не знает новоиспечённую претендентку на пост № 1.

Идеология Академии женского лидерства легла в основу позиции Дунцовой как участницы предвыборной кампании по выборам президента России.

Каким образом Ходорковский* участвует в раскрутке Дунцовой

В одном из своих последних интервью Дунцова разоткровенничалась, заявив, что, мол, да, работает с Бураковой*, но с «Михаилом Борисовичем* лично не знакома«, а потому, дескать, какая там может быть помощь?

Анастасия Буракова* — это беглый иноагент, ещё один экс-председатель «Открытой России». К последним выборам она запустила проект «Наш штаб» под крышей организации Ходорковского* «Ковчег».

— За рубежом живёт 12 миллионов россиян, среди которых сотни тысяч небезразличны к судьбе своей Родины. С их участием мы готовы помогать всем демократическим кандидатам с антивоенной позицией: собирать подписи в поддержку выдвижения, сопровождать кампанию юридически, распространять агитацию, организовывать наблюдение, — пишет «Наш штаб».

О необходимости работать с беглыми «испуганными патриотами» за рубежом сейчас говорит и сама Дунцова. То есть её повестка совпадает со «штабистами» и академией Галяминой* практически слово в слово. А «Мягкая сила» последней сейчас активно участвует в создании имиджа «будущего президента» и натаскивает Дунцову идеологически.

Таким образом, вопрос, кого собиралась представлять на этих выборах Екатерина Дунцова и куда она могла повести Россию в случае своей победы, риторический.

* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

*** Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Life.ru”