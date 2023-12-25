Врач Чернышова заявила, что кашель редко нуждается в лечении

Кашель как симптом может свидетельствовать о разнообразных нарушениях здоровья, не ограничиваясь сезонными инфекциями. Этот неприятный рефлекторный процесс возникает в ответ на раздражение дыхательных путей. Причинами могут быть аллергены, слизь или даже опухоли.

Врач Екатерина Чернышова подчеркивает, что многие люди допускают общую ошибку, пытаясь лечить сам кашель, вместо того, чтобы бороться с его корневыми причинами. Она отмечает, что в большинстве случаев он не требует специфического лечения, и прием лекарств может даже причинить вред, поскольку, скрывая симптом, они могут мешать диагностированию основного заболевания, вызывающего кашель.

Что касается проблем со здоровьем, которые могут вызывать кашель, они могут включать воспаления, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта с рефлюксом содержимого желудка в дыхательные пути, патологии сердечно-сосудистой системы, психоэмоциональные нарушения и образования в полости носа и ротоглотки.

Екатерина Чернышова также предупреждает, что в случае кашля, вызванного ОРВИ, применение противокашлевых средств может негативно влиять на очищение дыхательных путей от слизи, так как они могут подавлять естественные процессы выведения мокроты.