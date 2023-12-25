 

Владимир Путин обязал экспортеров сообщать ЦБ о валютных активах зарубежных «дочек»

25.12.2023, 19:50, Разное
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит существенные изменения в обязанности резидентов-экспортеров и международных компаний с зарубежными филиалами. Изменения вступят в силу с 1 марта 2024 года, они направлены на улучшение мониторинга валютных операций.

Согласно новому закону, резиденты-экспортеры теперь обязаны предоставлять Центробанку отчетность о своих валютных активах и обязательствах перед нерезидентами, включая информацию о своих зарубежных “дочках”. Однако Центробанк не будет публиковать список компаний, предоставляющих такую информацию.

Эти требования будут унифицированы Центробанком, совместно с Минфином и Минэкономики, чтобы обеспечить более эффективную оценку валютных потоков и быстрое обнаружение возможных дисбалансов.

Закон также распространяется на международные группы компаний с зарубежными филиалами, которые теперь должны уведомлять налоговые органы о любых открытиях или закрытиях счетов и вкладах за рубежом. Кроме того, они обязаны предоставлять отчеты о движении средств по этим счетам.

С 16 октября крупнейшие экспортеры, включая 43 группы компаний, обязаны репатриировать и продавать валютную выручку. Не менее 80% ее суммы должны быть зачислены на счета в российских банках, а 90% – проданы на рынке валюты в течение двух недель. Кроме того, компании должны реализовать более 50% экспортного контракта в течение 30 дней.


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