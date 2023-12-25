В Аргентине коммунистов будут лечить в симуляторах товарного дефицита

Власти Аргентины начали создание двух специальных зон, в которых действует имитация коммунистической власти. Их организуют на основе уже существующих поселений, где население ранее избирало в мэры раидкальных левых. Цель проекта – ссылать в подобные места сторонников левых идей.

Раньше аргентинцы по старой традиции перевоспитывали коммунистов с помощью вертолётных прогулок, однако новый президент объявил кампанию по гуманизации законодательства и теперь радикалы отделаются ссылкой. Поскольку в одном из поселений всё ещё работает мэр-коммунист, в этом месте даже не придётся вести подготовительные мероприятия – с 2009 года там уже наблюдается временный дефицит зерна, мяса, вина, молочной продукции, чая мате и пончо.

«Новая концепция гениальна, ведь это я её придумал, – говорит президент Хавьер Милей. – Если вы хотите твёрдую руку, если вы хотите компартию у власти – вы всё это получите. Но чтобы не портить жизнь всем остальным, мы устроим таким симуляторы в отдельных местах. Поживите полгода без нормальной еды, без нормальных вещей и без свободного доступа к информации, а потом мы предложим вам пройти тест на политическую ориентацию и решим, выпускать ли вас к людям».

Решение вызвало бурные протесты среди крайне левых партий и их сторонников, однако военные напомнили им, что симуляторы дефицита только предстоит организовать, зато все вертолёты заправлены и готовы к полётам, после чего ситуация стабилизировалась.

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