Найден способ улучшить когнитивные способности за три минуты

Как сообщает издание Neuroscience, результаты исследования, проведенного учеными Университета Цукубы, четко показали, что физические тренировки под ритмичную музыку, отличающиеся низкой степенью интенсивности, оказывают позитивное воздействие на когнитивные способности.

В ходе эксперимента 48 человек, возраст которых колебался в диапазоне от 18 до 26 лет, выполняли упражнения в течение трех минут, причем у тех, кто отметили, что их тела реагируют на ритм музыки во время занятий, что сопровождается сильным эмоциональным возбуждением, фиксировалось увеличение активности области головного мозга, отвечающей за память, внимание и мышление.

Именно эти способности позволяют планировать действия, необходимые для достижения поставленной цели, и концентрироваться на конкретном объекте.