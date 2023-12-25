 

Найден способ улучшить когнитивные способности за три минуты

25.12.2023, 19:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание Neuroscience, результаты исследования, проведенного учеными Университета Цукубы, четко показали, что физические тренировки под ритмичную музыку, отличающиеся низкой степенью интенсивности, оказывают позитивное воздействие на когнитивные способности.

В ходе эксперимента 48 человек, возраст которых колебался в диапазоне от 18 до 26 лет, выполняли упражнения в течение трех минут, причем у тех, кто отметили, что их тела реагируют на ритм музыки во время занятий, что сопровождается сильным эмоциональным возбуждением, фиксировалось увеличение активности области головного мозга, отвечающей за память, внимание и мышление.

Именно эти способности позволяют планировать действия, необходимые для достижения поставленной цели, и концентрироваться на конкретном объекте.  


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Мнение: Почему Финляндия не так важна, финский опыт 1940 года и закрытие раздела «Украина»

25.12 / Врач Чернышова заявила, что кашель редко нуждается в лечении

25.12 / Владимир Путин обязал экспортеров сообщать ЦБ о валютных активах зарубежных «дочек»

25.12 / Скандалы: Звоночек бывшему

25.12 / В Аргентине коммунистов будут лечить в симуляторах товарного дефицита

25.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Марьинка освобождена

25.12 / Ученые не нашли связи между синим светом и ухудшением сна

25.12 / Губы-омбре, электрические цвета и геометрическая подводка для глаз: пять бьюти-трендов макияжа на 2024 год

25.12 / ИТ-эксперт Хомутов: до 40% российских компаний еще не смогли импортозаместить ПО

25.12 / Скандалы: «Трогал меня, и перепутал талию с грудью»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика