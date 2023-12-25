Найден способ улучшить когнитивные способности за три минуты
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Как сообщает издание Neuroscience, результаты исследования, проведенного учеными Университета Цукубы, четко показали, что физические тренировки под ритмичную музыку, отличающиеся низкой степенью интенсивности, оказывают позитивное воздействие на когнитивные способности.
В ходе эксперимента 48 человек, возраст которых колебался в диапазоне от 18 до 26 лет, выполняли упражнения в течение трех минут, причем у тех, кто отметили, что их тела реагируют на ритм музыки во время занятий, что сопровождается сильным эмоциональным возбуждением, фиксировалось увеличение активности области головного мозга, отвечающей за память, внимание и мышление.
Именно эти способности позволяют планировать действия, необходимые для достижения поставленной цели, и концентрироваться на конкретном объекте.
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