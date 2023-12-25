 

ИТ-эксперт Хомутов: до 40% российских компаний еще не смогли импортозаместить ПО

25.12.2023, 18:40, Разное
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До 40% крупных российских предприятий продолжают зависеть от иностранного программного обеспечения, причем прогнозы говорят, что до 2025 года многие из них не смогут полностью перейти на отечественные альтернативы. Об этом рассказал Дмитрий Хомутов, директор IT-компании Ideco.

После подписания Указа Президента №250 “О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ” в течение двух лет многие российские компании в сфере КИИ начали тестировать и внедрять российские аналоги иностранного ПО. Однако полная его замена к 2025 году представляется эксперту маловероятной. Согласно Хомутову, многие компании вынуждены продолжать использовать иностранные программы без поддержки, параллельно рассматривая российские альтернативы.

“На данный момент менее 30% компаний смогли полностью перейти на российские разработки, в основном это государственные предприятия. Доля стартапов и частных компаний в процессе импортозамещения остается минимальной”, – отметил он.

Хомутов подчеркнул, что отказ от ПО из недружественных стран создает двойную зависимость: компании, приобретая российские продукты, все равно используют зарубежные решения на практике. Это затрудняет переход организаций на другое программное оборудование и продлевает сроки адаптации.

“Таким образом, можно утверждать, что не более 60% компаний смогут полностью заменить иностранное ПО к 2025 году, а переход для остальных будет затянут до 2030 года”, – заключил эксперт.


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