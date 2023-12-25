 

Ученые доказали неравномерность старения организма человека

25.12.2023, 13:25, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного представителями Стэнфордского университета, процесс старения органов у человека является неравномерным, причем ускоренное старение одного из органов может существенно повысить степень риска преждевременной смерти.

С целью определения биологического возраста отдельных частей в организме человека по уровню белков в плазме крови была создана специальная методика, позволяющая оценить степень угрозы для организма в целом.

Отметив, что о реальном возрасте человека можно судить по самому старому органу, ученые подчеркнули, что каждый пятый, преодолевший возрастную планку в 50 лет, имеет один орган, стареющий с повышенной скоростью, ученые уточнили: «Это повышает риск смерти на 20-50% в следующие 15 лет. Зачастую это происходит с сердечно-сосудистой системой, из-за которой увеличивается риск инфаркта».  


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