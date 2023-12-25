 

Рупор кремлевской пропаганды: Харитонов идет в президенты

25.12.2023, 12:30, Разное
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Относительно "молодого и перспективного" кандидата от КПРф на выборы.
С учетом того, что все прекрасно понимают общие итоги выборов (безотносительно конечных процентов), КПРф решила не выдвигать Зюганова и не двигать кого-то из более молодых, а отправить проверенного агрария Харитонова с скромной задачей удержать 2-е место и использовать выборы для политической агитации. Зюганов конечно легко бы занял 2-е место (не особо рискуя составить прямую конкуренцию Путину), а вот с Харитоновым может и поборются. В конечном итоге, если выборы рассматривать исключительно с точки зрения один победил – остальные кандидаты проиграли, то борьба за 2-е место конечно может быть и интересна, но на результат вряд ли повлияет.

В целом же, как и в начале 10х напишу, что партии необходимо дальнейшее существенное омоложение руководства.

Источник: Colonel Cassad


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