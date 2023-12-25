На экраны выйдет реалити-шоу «Депутатки»

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25.12.2023, 9:33, Разное
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По инициативе депутатов Госдумы в целях устранения гендерного неравенства инициирована программа подготовки парламентариев женского пола.

Стать её участницей сможет любая россиянка в возрасте от 21 года. Для этого необходимо подать заявку и пройти кастинг для участия в новом реалити-шоу «Депутатки».

– Реалити-шоу «Депутатки» – это история обычных девушек, которые хотели прославиться лёгким путем, но им достался самый сложный. Им придётся стать депутатом действующего созыва парламента. Девушки долго не могли поверить, что их встречает на съемках не ведущий, а настоящий вице-спикер Госдумы Слуцкий, – рассказала одна из наставниц проекта Валентина Терешкова.

По сюжету всем участницам предстоит работать помощницами действующих парламентариев в командах Валентины Терешковой, Ирины Яровой, Ирины Родниной и Леонида Слуцкого. Они же будут оценивать их способности к законотворчеству. В финале проекта победительница получит проходное место в партийном списке «Единой России».

Транслировать шоу будет ТНТ-4.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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