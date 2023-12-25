 

Мнение: Возвращение «Слова пацана»

25.12.2023, 9:16, Разное
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21 декабря у Татарстана выдался хет-трик на федеральном информационном поле.

В этот день завершился показ сериала «Слово пацана».

Басманный суд Москвы дал санкцию на арест Рината Ханбикова – татарстанского промышленного генерала, три срока избиравшегося в республиканский парламент.

В этот же день 21 декабря состоялась церемония открытия скоростной автострады М-12 «Восток» между Москвой и Казанью. В торжествах принял участие и президент России Владимир Путин.

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube.  Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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