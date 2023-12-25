Мнение: Возвращение «Слова пацана»
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21 декабря у Татарстана выдался хет-трик на федеральном информационном поле.
В этот день завершился показ сериала «Слово пацана».
Басманный суд Москвы дал санкцию на арест Рината Ханбикова – татарстанского промышленного генерала, три срока избиравшегося в республиканский парламент.
В этот же день 21 декабря состоялась церемония открытия скоростной автострады М-12 «Восток» между Москвой и Казанью. В торжествах принял участие и президент России Владимир Путин.
PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube. Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.
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Источник: Ирек Муртазин
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