 

Набиуллина не исключает приближения доли продаж валютной выручки к 100 процентам

25.12.2023, 8:04, Разное
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По информации председателя Банка РФ Эльвиры Набиуллиной, доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может достичь 100% по итогам ноября. Этот показатель растет с каждым месяцем, начиная с октября, когда он составлял 91%, и достиг 98% в марте. В октябре 2022 года он даже поднялся до 107%.

Эльвира Набиуллина сообщила, что наблюдается увеличение продаж валюты экспортерами, и в ноябре ожидается, что их доля может приблизиться к 100% выручки. Этот рост обусловлен несколькими факторами. В частности, рост цен на нефть в предшествующие месяцы (что имеет задержку в отражении) и разовые факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов, оказывают влияние на этот процесс. Кроме того, некоторые экспортеры из-за высоких ставок по рублевым кредитам начали брать валютные кредиты и продавать валюту, чтобы покрыть рублевые расходы.

По мнению Набиуллиной, некоторое воздействие оказал указ о необходимости обязательной продажи валютной выручки. Она высказала поддержку временного характера этой меры, поскольку считает, что компании начинают обходить ограничения, которые также затрудняют международные расчеты по оплате импорта.

В октябре текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который обязывает экспортеров из закрытого перечня зачислять не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам, на свои счета в российских банках и продавать не менее 90% этой суммы на внутреннем рынке.


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