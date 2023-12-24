 

Новогодний маникюр должен блестеть, выглядеть гламурно и сочетаться с любым нарядом: тренды 2024, соответствующие этим трем критериям

24.12.2023, 21:35, Разное
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В волшебную новогоднюю ночь каждой женщине хочется выглядеть ослепительно. Традиционно для праздничной вечеринки выбирается блестящее платье, соответствующее атмосфере ожидания чуда. Но при этом нельзя забывать и о маникюре, который должен сочетаться с шикарным нарядом, а значит, блестеть и выглядеть гламурно. Вот модные тренды 2024 года, соответствующие этим трем критериям.

Главный лозунг: “Блеск и сияние”

Конец года не за горами, и если вы ищете идеи для маникюра, подходящего для Новогодней вечеринки, то в такой ситуации в первую очередь следует обратить внимание на блеск. Он должен присутствовать и тогда, когда вы выбираете лак нейтральных тонов и отдаете предпочтение яркости. Главное, сделать праздничный сияющий акцент, ведь именно с блеском, со сверканием елочных огней и снега у нас ассоциируется Новый год.

Черный и золотой

Добавьте изысканности ногтям нейтрального цвета, дополнив их классическим сочетанием черного и золотого цветов. Создавайте шикарный нейл-дизайн с геометрическими узорами, мелкими стразами или элегантными завитками, придающими образу гламура.

Металлический блеск

Металлические оттенки, сияющие серебряным и золотым блеском, очень популярны в нынешнем сезоне во всех модных областях – и в одежде, и в аксессуарах, и в маникюре. Если вы остановитесь на таком варианте, дизайн ваших ногтей как нельзя лучше впишется в праздничную тематику.

Праздничный французский маникюр

В новогодние дни нейл-мастера предлагают сделать апгрейд классического французского маникюра, придав ему праздничный вид с помощью все тех же металлических блесток. И сделав кончики не белыми, а черными.

Блестящие звезды и стразы

Блестящие звездочки, стразы и жемчуг – неотъемлемая часть новогодней атмосферы. Для создания такого нейл-дизайна нужно использовать прозрачную основу и блестящий лак. Как вариант, предлагается два ногтя полностью закрасить блестками, у двух закрасить только кончики. А один палец украсить звездочкой, стразами и жемчугом.

Можно также украсить каждый ноготь с лаком телесного цвета стразами, нарисовав вокруг них звездные лучи.

Сочетание полумесяца и блеска

Если у вас короткие ногти, но вы все же хотите сделать свой маникюр очень заметным, остановите выбор на этом сказочном нейл-дизайне, сочетающем в себе две популярные тенденции. Большая часть ногтя покрыта серебристым блеском, а нижняя кромка выделена черным цветом.

Эксперимент с новогодними мотивами

Фейерверки, конфетти, брызги шампанского – поэкспериментируйте с новогодними мотивами, если хотите передать настроение праздника. Покрасьте ногти в черный цвет, чтобы блестящий серебристый или золотистый рисунок лучше выделялся на его фоне.

Бархатистые ногти

Бархатистые ногти пользуются большой популярностью не только благодаря своей изысканной текстуре, но и благодаря добавленному к ней блестящему оттенку, характерному для расплавленного металла. Создание такого дизайна не создаст особых трудностей, но при этом ногти будут выглядеть очень эффектно и притягивать взгляды окружающих в новогоднюю ночь.


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