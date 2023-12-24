Мнение: О чистке «элитки»… Процесс пошёл?

Ах, как засуетились недавние «элитарии», как забегали эпатажные тусовщики, мнившие себя чуть ли не солью земли, как задёргались ранее неприкасаемые! Видать, и правда что-то случилось…

А что?

Начались перемены в обществе и во власти, о которых раньше, ещё даже недавно многие не смели даже и мечтать.

Вроде бы и на пустом месте возник громкий скандал вокруг «голой вечеринки» у экс-теледивы Насти Ивлеевой, а последствия вышли знатные. Отчасти даже знаковые. Даже «кровавая барыня» Ксюща Собчак, прежде клавшая с пробором на мнение плебса, начала что-то робко лепетать в своё оправдание за участие в неприглядной тусовке. А виновница событий, телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала извинения за вечеринку Almost Naked («почти голый»), прошедшую в московском клубе «Мутабор».

Явно струхнувшая дама пояснила, что это была часть презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушёл из России. По ее словам, 1,5 тыс. участникам действа были разосланы рекомендации по дресс-коду, которые они интерпретировали сами. Некоторых предупреждали, что пройти в слишком эпатажном виде даже на закрытое мероприятие недопустимо, но творцы взяли ответственность на себя. Ну и поплатились. Например, рэпера Vacio (Николая Васильева), пришедшего в «Мутабор» в одном носке, арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тыс. руб.

Также Настя Ивлеева сказала, что было неуместным снимать видео с этой вечеринки, а тем более — выкладывать его в Сеть.

«Я за это приношу извинения перед всеми — перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в #СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее», — заявила ведущая, пообещав передать #деньги, вырученные от продажи билетов, благотворительным организациям.

Она ещё наговорила что-то о праве творческой личности на ошибку, но это уже не столь интересно по сравнению с самим фактом, который раньше казался немыслимым. Российская «элитка», ранее вообще ни с чем не считавшаяся, кроме самой себя, начала извиняться «перед обществом», которое прежде считала плебсом. Пока через силу и скромно, однако ведь «процесс пошёл».

Меж тем кремлёвские источники говорят, что сама эта «вечеринка» и скандал вокруг неё — не столько глупость, сколько часть операции по деморализации российского общества. Что это специально организованная провокация-манифестация с целью показать всем, насколько сильно «верхи» оторвались от народа, и насколько нынешнее #общество не сплочено вокруг задач СВО. А затем ведь многих участников этой пиар-акции выпустят на телеэкраны в Новогоднюю ночь, и это опять покажет людям, что элите на всё плевать и ей за это ничего не будет. К слову, именно с вбивания клина между «верхами» и «низами» началось поражение России в Первой мировой, параллели с которой сейчас не проводит только ленивый.

То есть, тусовке шьют уже не хулиганку, а политику и работу «на врага».

Не по этой ли причине её представители начали откладывать кирпичи и выкладывать извинения?

Но усвоят ли они этот предметный урок? Или потребуется «показательная порка» кого-то представительного?

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