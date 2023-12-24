 

55-летний сенатор расстроился, узнав, что Деда Мороза не существует

24.12.2023, 19:33, Разное
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55-летний сенатор от Ярославской области Владимир Стрелецкий, общаясь с журналистами, заявил им, что только недавно узнал от своего внука, что Деда Мороза не существует.

По словам Стрелецкого, он никогда плотно не вникал в этот вопрос, но всё же был потрясён, когда 10-летний внук рассказал ему правду.

– Я сначала влепил мелкому поганцу затрещину, чтобы не говорил ерунду, – цитирует его официальное издание Госдумы в рамках серии «Новогодние истории». – А потом понял, что никогда этот вопрос не изучал. Поискал в интернете и оказалось, что Дед Мороз – такой же выдуманный персонаж, как Гарри Поттер, Зорро или там Ленин. И зачем было врать?

Владимир Стрелецкий в 1990-е годы был известен как «Вова Стрела». СМИ утверждают, что он прошёл путь от рядового «вышибалы» в неформальной организации «Тяжмашевские», куда был зачислен без конкурса из-за выдающихся физических данных, до уважаемого предпринимателя, владельца сети спортивных клубов по изучению самбо.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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