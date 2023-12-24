Мнение: Запад беднеет и банкротится, тогда как в России всё хорошо

1. В США уже на святое покусились. Американские блогеры жалуются на шринкфляцию гамбургеров, то есть на их физическое уменьшение. Так, например, рыбный бургер «Филе-о-фиш» в Макдоналдсе за последнее время не стал дороже, зато уменьшился в размерах раза в полтора-два. Блогер на видео говорит, что на 20%, но это американец — у него плохой глазомер, и он не понимает, как соотносятся диаметр и вес (ссылка). Что, дерзкие трамписты, мечтавшие сделать Америку «великой снова», будете терпеть дальше? Конечно, будете, что вам ещё остаётся-то…



2. Концы с концам не сходятся не только у отдельно взятого Макдоналдса, но и у большей части бизнесов на Западе в целом (ссылка):



​​Западные экономики накрыла волна банкротств. В США число корпоративных банкротств в 2023 году подскочило аж на 30%. Количество разорившихся американских корпораций превысит 600. И станет пиковым с рецессии после кризиса 2008.

Постпандемийный восстановительный рост закончился – и экономике США в 2024 грозит стагнация. Многие отрасли вроде рынка недвижимости уже заваливаются. Усугубляют ситуацию высокие ставки – у бизнеса больше нет возможности брать дешёвые кредиты. ФРС хоть и перестала повышать ставку – но и не понижает её с нынешних 5,5%, опасаясь возвращения инфляции.

В Европе ситуация ещё хуже. Число корпоративных банкротств в Германии взлетело на 25%. Многие компании выводят производства – спасаясь от высоких цен на энергоносители. Техническая база быстро размывается – и с такой динамикой в Германии скоро появится свой “ржавый пояс” на Рейне.

Во Франции, Нидерландах и Японии похожая картина – число банкротств растёт на 30%. Под ударом оказывается и сфера услуг – тот же туризм, и логистика с ритейлом, и недвижимость со строительством. Британию накрыло сильнейшее с 2009 года цунами банкротств.

3. А вот в России, несмотря на десятки тысяч санкций, дела идут нормально (ссылка):

Экономическое давление Запада никак не отразилось на россиянах, на жизнь они не жалуются. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

По словам Риттера, он был в Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске и поразился тому, что «у них там все прекрасно» даже на фоне западных санкций. «Вообще, в целом дела у России идут очень хорошо. Не скажу, что там все идеально, хотя Москва чертовски близко к тому, чтобы быть идеальной», — сказал эксперт.

Риттер отметил, что россияне больше не позволят своему государству впасть в зависимость от США и Европы, как это было в 1990-е годы. Однако это не значит, что Москва не готова к конструктивным и дружественным отношениям с Вашингтоном и Брюсселем, подчеркнул он.

«Россия больше не будет подчиняться Западу. Она говорит: “Я — одна из ключевых цивилизаций на планете, одна из главных цивилизаций и культур», — заключил Риттер.

Мистер Риттер, конечно, полностью прав в том, что в России не всё идеально. Скажу больше: некоторым отраслям нашей экономики сейчас приходится тяжело. Однако если объективно сравнить с тем, что творится сейчас на Западе, придётся прийти к выводу, что нам сейчас жаловаться на жизнь было бы грешно.