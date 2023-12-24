Как подобрать цвет волос, который омолаживает лицо: лучшие тенденции окрашивания 2024 с эффектом лифтинга

Как утверждают стилисты, простое окрашивание волос способно творить чудеса и избавить женщин от хирургических процедур, позволяющих выглядеть моложе. Но для этого нужно грамотно подобрать цвет, учитывая множество факторов. Вот главные тенденции окрашивания с эффектом лифтинга 2024 года, подходящие к различным типам внешности.

Окрашивая волосы в возрасте после сорока лет, целесообразно выбирать тот цвет, который не подчеркивает морщины, а, напротив, отвлекает от них внимание и позволяет выглядеть моложе лет на десять. Здесь ключевую роль будет играть тон, который подходит к типу вашей внешности. Имеется в виду условное деление типажей на четыре времен года.

“Весна”

Женщинам с “весенней” внешностью присуща светлая кожа с золотистым или персиковым подтоном. Их кожные покровы легко краснеют и на них часто появляются веснушки. Глаза и волосы светлые. Совет колористов: выбирайте окрашивание в теплые оттенки.

“Лето”

Дамы “летнего” типа имеют светлый цвет лица с розоватым и голубоватым подтоном. Волосы светло-русые, светло-каштановые, глаза голубые, серые или зеленые. Здесь для омоложения подойдет холодный блонд.

“Осень”

Красные и медные тона характеризуют “осеннюю” женщину. У нее кожа теплого тона с оливково-зеленым оттенком. Более светлый цвет в данном случае помогает естественным образом омолодить лицо, что хорошо видно при сравнении двух фотографий с Джулией Робертс.

“Зима”

У особ, относящихся к “зимнему” цветотипу, кожа такая светлая и тонкая, что сквозь нее просматриваются голубоватые прожилки. Глаза могут быть карими, серыми или зелеными. Часто натуральный цвет волос черный. Как видим, на примере Сандры Баллок, относящейся к такому типу, окрашивание черных волос в карамельный оттенок явно идет на пользу.

Светлый цвет омолаживает

Определив, к какому цветотипу относится ваша внешность, вы сможете подобрать тот тон, который подходит вам больше всего, если вы хотите выглядеть моложе. Важно, чтобы он смягчал черты лица. Это особенно актуально в зимние месяцы, когда кожа бледнеет, а волосы тускнеют. Как в случае со светлыми, так и в случае с темными волосами, для омоложения следует использовать более светлый цвет. Можно полностью перекрасить в него локоны, а можно лишь окрасить пряди, обрамляющие лицо.

Венецианский блонд для “Весны”

Венецианский блонд является самым светлым оттенком рыжего, несущим в себе тепло и мягкость. Он представляет собой переходный вариант между блондом и рыжим. Потому он подойдет женщинам со цветотипом “Весна”. Такое окрашивание скорректирует цвет лица, побледневшего зимой, придав ему немного яркости.

Медно-рыжий для “Осени”

Медно-рыжий уже был в моде в 2023 году, а в 2024 году он станет главным трендом. Это более темный, но отнюдь не самый темный оттенок рыжего, который придаст сияния лицу женщин со цветотипом “Осень”, омолодив его.

Бежевый блонд для “Лета” и”Зимы”

Бежевый блонд представляет собой смесь теплого и холодного блонда. Эта техника идеально подойдет дамам со цветотипом “Лето” и “Зима”, у которых от природы очень светлая кожа, и медовый цвет им не подойдет. Бежевый блонд придаст лицу столь желанное сияние молодости.