 

Мнение: Последний смысл голосувания

24.12.2023, 19:00, Разное
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Странную, неизвестно откуда взявшуюся девушку Дунцову внезапно… не допустили даже до сбора подписей! Одна из причин отказа там вовсе анекдотическая – ЦИК объявил, что нотариус (!), заверявший протокол инициативной группы, неправильно переписал номер паспорта кого-то из членов инициативной группы. То есть ошибся нотариус, но не регистрировать всё равно будут Дунцову. Был ли нотариус-вредитель завербован представителем кого-то из кандидатов-конкурентов (например, Путина В.В.), не сообщается.

Такое ощущение, что Кремль чего-то сильно испугался, раз в итоге передумал пускать на “выборы” даже Дунцову. А если завтра так же зарубят и Бориса Надеждина, список “конкурентов” Путина на “выборах” примет и вовсе стерильный вид. Путин, Слуцкий и Харитонов, причем последние два будут агитировать, понятно, тоже за Путина. Правда, остается еще кто-то от “Новых людей”. Может, от них кто-то взбаламутит ряску на этом протухшем болоте (естественно, под строгим контролем, шаг вправо – шаг влево побег).

Но пока похоже, что Путин вознамерился сделать выборы Путина максимально скучными и неинтересными ни для кого. Затея понятная, остается один вопрос – а как же тогда они собираются нагонять явку? Можно вспомнить советский опыт – как оно было в СССР: там вообще был всегда один кандидат в бюллетене (то есть интрига отсутствовала как класс, в принципе), и вот за такого “кандидата от нерушимого блока партийных и беспартийных) всегда голосовало 99% жителей (явка, понятно, в таких условиях всегда практически равна количество голосов “за”).

Однако в совке 99%-ная явка обеспечивалась развитой системой тотального принуждения к участию в “выборах”: “общественники” буквально ходили по квартирам и выгоняли людей на “голосование”, а тех, кто пытался уклониться от “почетного долга”, за это поджидали разные неприятности – от лишения премии до увольнения с работы. А РФ хоть и двигается в сторону совка со страшной скоростью, но все ж пока еще вроде не достигла такого уровня контроля за “избирателями”… Или уже достигла?!

Ну вот в марте и посмотрим. Явку они планируют рекордную, 70-80%. Пинками будут загонять? Или сами побегут? Единственная “интрига” предстоящих “выборов” – это именно явка.

Источник: Размышления вольного социолога


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