Молочно-белый – самый модный маникюр декабря: особенности и дизайны хитового нейл-арта

Молочный белый маникюр просто идеально подходит на декабрь и является самым модным трендом. Это самая элегантная тенденция в нейл-арте, которая точно никого не оставит равнодушным.

Молочно-белый маникюр идеально подходит для совершенно любого сезона, но особенно хорошо смотрятся зимой.

Кому подходит такой нейл-арт?

Белый цвет хорошо подходит для смуглой кожи, так как такое сочетание выглядит действительно безупречно. Такой маникюр помогает придать создаваемому образу немного элегантности. Вот несколько отличных отличных вариантов молочно-белого маникюра.

Короткие ногти

Молочно-белый маникюр просто отлично смотрится на короткой ногтевой пластине, придавая ей шикарный и очень элегантный вид.

Если хочется добавить своему нейл-арту более индивидуальный вид, то можно добавить такой элемент как инициалы при помощи металлической эмали. Также отличным решением станет добавление золотистых деталей и даже минималистичных бусин.

Жемчужный маникюр

Очень стильно и эффектно смотрится переливающийся оттенок жемчужно-белого лака для ногтей. Можно дополнительно добавить красивое хромовое покрытие, которое выглядит просто потрясающе и эффектно. От такого маникюра просто невозможно оторваться.

Гелевый маникюр

Белый гелевый маникюр выглядит действительно потрясающе и ярко. Это очень красивый нейл-арт, который является очень стойким и привлекает к себе внимание своей простотой и гламуром.

Матовый маникюр

Матовый нейл-арт точно не оставит никого равнодушным. В сочетании с белым лаком можно добиться просто потрясающего эффекта на ногтевой пластине.

Также интересным решением станет современный абстрактный дизайн маникюра. Для этого нужно просто добавить небольшие штрихи черного лака или же использовать золотистую эмаль.

Простой и стильный маникюр

Когда покрытие выглядит максимально естественно, то это помогает привлечь внимание. Молочно-белый оттенок является отличным решением для усиления смуглого оттенка кожных покровов.

Белый и черный

Одним из самых популярных сочетаний в маникюре – черно-белые ногти. Это довольно стильный и эффектный нейл-арт, в котором чередуются эти цвета. Например, один из ногтей можно покрасить черным лаком.

Также можно использовать для дизайна оба цвета. Созданный на ногтевой пластине контраст выглядит просто потрясающе и создать маникюр, который станет настоящим произведением искусства.

Синий и белый

Сочетание синего и белого цвета на ногтях является самым настоящим хитом. Синий в маникюре олицетворяет уверенность и с годами этот оттенок приобрел огромную популярность. Особенно красиво смотрится электрический оттенок. С таким маникюром точно не останетесь незамеченным.

Белые акриловые ногти

Очень красиво и стильно смотрятся акриловые ногти. Для этого стиля характерно использование накладных ногтей, которые прикрепляются к натуральной ногтевой пластине. С помощью этого визуально увеличивается длина.

Такой маникюр будет выглядеть действительно идеально и очень изысканно.

Белый и розовый

Сочетание белого и розового цвета лака выглядит просто потрясающе. Особенно большой популярностью пользуются нейтральные тона для придания красивого и стильного дизайна ногтевой пластине.

Интересным вариантом может стать французский маникюр. В итоге получается элегантный и утонченный нейл-арт. Нежные тона помогают добавить образу притягательность.

С красивым дизайном

Можно выбрать не только белый цвет ногтевой пластины, но и добавить красивый и модный дизайн. Например, интересным и стильным решением станут геометрические принты. Это поможет подчеркнуть общий стиль.