 

Костромской завод патриотической игрушки представил «Самоходного деда»

24.12.2023, 9:33, Разное
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Костромской завод патриотической игрушки впервые за последние 20 лет обновил ассортимент продукции. К уже имеющимся Деду Морозу, Снегурочке, военруку, десантнику и героям советских мультфильмов добавился «Самоходный дед», внешне напоминающий американского президента Джо Байдена.

Для удобства детей и родителей игрушку сделали интерактивной — дед обладает возможностями ездить на велосипеде, смеяться, храпеть, издавать звуки реакций организма на определённые физиологические процессы и произносить отдельные фразы на английском языке. Игрушка размером 50 см в высоту обладает съёмными конечностями и головой. Работает на батарейках-таблетках 5 и 10 размеров, в зависимости от разъёма, но не более получаса. После этого дедушка отключается.

«Просьба отнестись к игрушке с бережливостью, ведь перед нами пожилой человек – нежелательно её бить, ронять с высоты, спускать с лестницы или с горки. А голову откручивать можно», — рассказал директор завода Алексей Ахимкин.

Вместе с игрушкой завод рекомендует приобрести набор инструментов: отвёртки на 3, 4, 5, 6, 8 и 10 мм, плоскогубцы, шурупы и болты. «Самоходного деда» оценили в 2000 рублей. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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