 

Apple выплатит компенсацию по иску о рекламе Family Sharing

24.12.2023, 9:16, Разное
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Корпорация Apple согласилась выплатить компенсацию пользователям, которые могли пострадать от рекламы функции Family Sharing. Об этом пишет Popular Science.

В судебном споре, начавшемся в 2019 году, Apple удалось достичь соглашения. Компания согласилась выплатить пострадавшим пользователям $30 (примерно 2,8 тыс. рублей), а окончательная сумма может достигнуть $50. Кроме того, Apple планирует возместить судебные расходы.

Истцы утверждали, что корпорация ввела их в заблуждение рекламой Family Sharing, которая, по их мнению, позволяла делиться подписками на сервисы Apple и других компаний с близкими. Однако в рекламных материалах Apple не было упомянуто, что не все сторонние сервисы позволяли разделять подписки таким образом.

Это уже не первый случай, когда Apple оказывается в суде. Ранее на американскую компанию подали в суд из-за сбора данных пользователей iPhone.


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